107 миллионов гривен убытков государству: правоохранители разоблачили 7 преступников
Правоохранители разоблачили 7 преступников, которые нанесли государству 107 миллионов гривен убытков на поставке топлива. Им уже сообщили о подозрении.
Источник:Офис генпрокурора
Организатора и еще 6 человек подозревают в создании преступной организации, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Сейчас рассматривают вопрос об избрании им меры пресечения.
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Как действовали злоумышленники
По данным правоохранителей, директора и работники Общества с ограниченной ответственностью, используя 4 подконтрольных им субъекта хозяйственной деятельности, обманом завладели деньгами государственных предприятий и учреждений.
Они делали это под предлогом поставки топлива по договорам, заключенным в результате процедур публичных закупок.
Выводами экспертиз подтверждено причинение почти 107 миллионов гривен материального ущерба,
– сообщили в Офисе генпрокурора.
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Сейчас правоохранители принимают необходимые меры для возмещения нанесенного государству ущерба.
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