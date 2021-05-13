Правоохранители разоблачили 7 преступников, которые нанесли государству 107 миллионов гривен убытков на поставке топлива. Им уже сообщили о подозрении.

Организатора и еще 6 человек подозревают в создании преступной организации, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Сейчас рассматривают вопрос об избрании им меры пресечения.

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Как действовали злоумышленники

По данным правоохранителей, директора и работники Общества с ограниченной ответственностью, используя 4 подконтрольных им субъекта хозяйственной деятельности, обманом завладели деньгами государственных предприятий и учреждений.

Они делали это под предлогом поставки топлива по договорам, заключенным в результате процедур публичных закупок.

Выводами экспертиз подтверждено причинение почти 107 миллионов гривен материального ущерба,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Обратите внимание! Согласно Конституции, лицо считают невиновным в совершении преступления и не могут подвергнуть уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и не установят обвинительным приговором суда.

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Сейчас правоохранители принимают необходимые меры для возмещения нанесенного государству ущерба.