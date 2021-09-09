Пользуются адвокаты, – Малюська о подарочных сертификатах в СИЗО

В Минюсте еще в 2020 году запустили подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО. Они являются довольно популярными. В частности, среди адвокатов.

Об этом министр юстиции рассказал в эфире программы "Первые лица" на 24 канале с Еленой Трибушной. Он отметил, что иногда покупают и действительно для подарка.

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"Если подарок – это троллинг. Однако иногда пользуются адвокаты. Это удобный сервис, чтобы оплатить камеру онлайн. Там просто вводишь данные карты, нажимаешь оплатить и клиент может перейти в камеру", – пояснил министр.

По словам Малюськи, процедура обычной оплаты чуть более сложная, более бюрократическая. Именно поэтому адвокатам проще приобрести сертификат.

Малюська: главная причина – отсутствие денег

Министр рассказал, что когда запускали подарочные сертификаты – мотивов для этого было много. Однако главный – отсутствие денег.

Мне в управление досталась сфера, которую давно никто не приводил в порядок. Она тихонько умирала, находясь на уровне средневековья,

– заявил Малюська.

"В бюджете была большая дырка от бублика. Как сказали наши северные соседи-агрессоры: "Денег нет, но вы держитесь". Поэтому зародилось несколько идей, как можно сделать средства, не особо тряся Госбюджет", – добавил глава Минюста.

Интервью с Денисом Малюськой на 24 канале: смотрите видео

Платные камеры в СИЗО: коротко