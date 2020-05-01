07:04
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Пользуются ли депутаты услугами парикмахеров и мастеров маникюра: интересные детали

      - Читати новину українською

      Салоны красоты и парикмахерские закрыты для посетителей и не работают уже больше месяца из-за карантина. Мастера остались без работы, а население – без важных услуг. Тех, кто пытался работать подпольно, оштрафовали. Касается ли это ограничение народных депутатов – читайте далее.

      Несмотря на карантинные ограничения народным избранникам удается хорошо выглядеть, иметь опрятные прически и свежий маникюр. Они нашли выход из ситуации и вызывают парикмахеров или маникюрщиц домой. Об этом узнавали журналисты 24 канала.

      Интересно Кличко самостоятельно сделал себе стильную стрижку: видео

      Например, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк стрижется не сам, а с помощью парикмахера, который приезжает к нему домой.

      Это вопрос неразумного карантина, мы говорим правительству, что нам надо ввести гибкий карантин. Это несправедливо, что одним разрешено работать, а другим – нет,
      – считает Железняк.

      железняк
      Ярослав Железняк / Фото "Голос"

      Нардеп Кира Рудик рассказала, что мастера по маникюру тоже вызывает к себе домой. Она заверила, что все стерильно – в маске, в перчатках и в очках.

      Какая проблема с тем, чтобы открыть салон, чтобы там можно было делать маникюр. Мы понимаем, что это нужно, это итак происходит, но подпольно,
      – сказала Рудик.

      рудик
      Кира Рудик из фракции "Голос" / Фото Liga.net

      Депутат из "Слуги народа" Роксолана Пидласа считает, что не только салоны красоты, но и большинство предприятий сферы услуг могут сейчас работать с соблюдением санитарных норм. Между тем Данил Гетманцев из "Слуги народа" решил не пользоваться услугами парикмахера на время карантина. А Виктория Сюмар из фракции "Европейская солидарность" призналась, что делает маникюр и красит волосы сама, хотя раньше таким никогда не занималась.
      Роксолана Пидласа, Даниил Гетманцев, Виктория Сюмар / Коллаж 24 канала

      Украина и карантин: основное

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 261 человек умер. Между тем 1 238 пациентов выздоровели.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами больше чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
      • 24 апреля правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина, первый из которых может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации.
      • С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
      • По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.

      етапи виходу з карантину
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Слуга народа Красота Европейская солидарность Партия Голос
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17
      30 апреля , 21:30 Прикрытые спецоперации ФСБ: что показали новые доказательства по делу МН17
      Віталій Портников
      Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре карантин ослабили, жестокое убийство в Харькове
      30 апреля , 20:40 Главные новости 30 апреля: в Черкассах и Днепре карантин ослабили, жестокое убийство в Харькове
      Наталія Пристанська