Пользуются ли депутаты услугами парикмахеров и мастеров маникюра: интересные детали

Салоны красоты и парикмахерские закрыты для посетителей и не работают уже больше месяца из-за карантина. Мастера остались без работы, а население – без важных услуг. Тех, кто пытался работать подпольно, оштрафовали. Касается ли это ограничение народных депутатов – читайте далее.

Несмотря на карантинные ограничения народным избранникам удается хорошо выглядеть, иметь опрятные прически и свежий маникюр. Они нашли выход из ситуации и вызывают парикмахеров или маникюрщиц домой. Об этом узнавали журналисты 24 канала.

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Например, народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк стрижется не сам, а с помощью парикмахера, который приезжает к нему домой.

Это вопрос неразумного карантина, мы говорим правительству, что нам надо ввести гибкий карантин. Это несправедливо, что одним разрешено работать, а другим – нет,

– считает Железняк.



Ярослав Железняк / Фото "Голос"

Нардеп Кира Рудик рассказала, что мастера по маникюру тоже вызывает к себе домой. Она заверила, что все стерильно – в маске, в перчатках и в очках.

Какая проблема с тем, чтобы открыть салон, чтобы там можно было делать маникюр. Мы понимаем, что это нужно, это итак происходит, но подпольно,

– сказала Рудик.



Кира Рудик из фракции "Голос" / Фото Liga.net

Депутат из "Слуги народа" Роксолана Пидласа считает, что не только салоны красоты, но и большинство предприятий сферы услуг могут сейчас работать с соблюдением санитарных норм. Между тем Данил Гетманцев из "Слуги народа" решил не пользоваться услугами парикмахера на время карантина. А Виктория Сюмар из фракции "Европейская солидарность" призналась, что делает маникюр и красит волосы сама, хотя раньше таким никогда не занималась.

Роксолана Пидласа, Даниил Гетманцев, Виктория Сюмар / Коллаж 24 канала

Украина и карантин: основное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 261 человек умер. Между тем 1 238 пациентов выздоровели.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала его продлили до 25 апреля, а затем – до 11 мая.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами больше чем по двое; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

24 апреля правительство обнародовало 5 этапов выхода Украины из карантина, первый из которых может начаться уже 11 мая. Правда, такой план возможен только при благоприятной эпидемической ситуации.

С 1 мая в Украине начнут открывать продовольственные и аграрные рынки. Произойдет это при условии, что те будут придерживаться санитарных норм и требований Минздрава. Говорится, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, также вскоре можно ожидать открытия магазинов, кофеен и других заведений обслуживания.



5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала