Чи користуються депутати послугами перукарів та майстрів манікюру: цікаві деталі

Салони краси та перукарні зачинені для відвідувачів та не працюють вже понад місяць через карантин. Майстри залишилися без роботи, а населення – без важливих послуг. Тих, хто намагався працювати підпільно оштрафували. Чи стосується це обмеження народних депутатів – читайте далі.

Попри карантинні обмеження народним обранцям вдається гарно виглядати, мати охайні зачіски і свіжий манікюр. Вони знайшли вихід із ситуації та викликають перукарів чи манікюрниць додому. Про це дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Наприклад, народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк стрижеться не сам, а за допомогою перукаря, який приїжджає до нього додому.

Це питання нерозумного карантину, ми говоримо уряду, що нам треба запровадити гнучкий карантин. Це несправедливо, що одним дозволено працювати а іншим – ні,

– вважає Железняк.



Ярослав Железняк / Фото "Голос"

Нардепка Кіра Рудик розповіла, що майстра з манікюру теж викликає до себе додому. Вона запевнила, що все стерильно – в масці, в рукавичках та в окулярах.

Яка проблема з тим, щоб відкрити салон, щоб там можна було робити манікюр. Ми розуміємо, що це потрібно, це і так відбувається, але підпільно,

– зазначила Рудик.



Кіра Рудик з фракції "Голос" / Фото Liga.net

Депутатка зі "Слуги народу" Роксолана Підласа вважає, що не тільки салони краси, а й більшість підприємств зі сфери послуг можуть зараз працювати з дотриманням санітарних норм. Натомість Данило Гетманцев зі "Слуги народу" вирішив не користуватися послугами перукаря на час карантину. А Вікторія Сюмар з фракції "Європейська солідарність" зізналась, що робить манікюр та фарбує волосся сама, хоча раніше таким ніколи не займалась.



Роксолана Підласа, Данило Гетманцев, Вікторія Сюмар / Колаж 24 каналу

Україна та карантин: основне

Згідно з даними МОЗ, станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 261 людина померла. Натомість 1 238 пацієнтів одужали.

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу його продовжили до 25 квітня, а потім – до 11 травня.

25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

1 квітня уряд посилив карантинні обмеження: заборонили перебувати в громадських місцях без маски; відвідувати парки та зони відпочинку, окрім вигулу домашніх тварин; гуляти вулицями групами більше ніж по двох; проводити заходи групами більше ніж 10 людей. Також заборонили перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих.

24 квітня уряд оприлюднив 5 етапів виходу України з карантину, перший із яких може розпочатися вже 11 травня. Щоправда, такий план є можливим лише за сприятливої епідемічної ситуації.

З 1 травня в Україні почнуть відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбудеться це за умови, що ті дотримуватимуться санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, також невдовзі можна очікувати на відкриття магазинів, кав'ярень та інших закладів обслуговування.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу