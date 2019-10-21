Помещение Верховной Рады пытались "рейдануты", – Гончарук

Речь идет о большом помещение которое расположено недалеко от центрального офиса Министерства юстиции Украины. По словам премьера полтора года назад его переписали на неизвестное физическом лицо.

Глава правительства рассказал об этом в своем видеоблоге "Чашка премьера" обнародованном на фейсбук-странице.

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Примерно 1,5 года назад это здание Верховной Рады тупо переписали на какое-то физическое лицо. На простого человека, который, скорее всего, об этом даже не знал, и была зарегистрирован где-то в Луганской области. Конечно, в Луганской области, потому что его там не найдешь. Злоумышленники специально это сделали, чтобы наши органы никак не могли понять, реальный ли это человек,

– рассказал Гончарук.

В то же время глава правительства подчеркнул, что, как только Министерство юстиции узнало об этом – нарушение было устранено.

Гончарук также рассказал о похожей истории с землей под недостроенным Ледовым стадионом у Ипподрома. Тогда злоумышленники подделали документы и пытались продать ее через аукцион. Если бы им все же удалось это сделать, то сейчас эту землю уже бы не удалось вернуть.

Вместе с тем премьер заверил, что отныне ни коррупции ни рейдерства в системе Министерства юстиции Украины больше не будет.

Смотрите новый выпуск видеоблога "Чашка премьера":