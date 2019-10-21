Приміщення Верховної Ради намагалися "рейданути", – Гончарук
Мова йде про велике приміщення розташоване неподалік від центрального офісу Міністерства юстиції України. За словами прем'єра півтора роки тому його переписали на невідому фізичну особу.
Глава уряду розповів про це у своєму відеоблозі "Чашка прем'єра" оприлюдненому на фейсбук-сторінці.
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Приблизно 1,5 роки тому цю будівлю Верховної Ради тупо переписали на якусь фізичну особу. На просту людину, яка, скоріше за все, про це навіть не знала, і була зареєстрована десь у Луганській області. Звичайно, у Луганській області, тому що її там не знайдеш. Зловмисники спеціально це зробили, щоб наші органи ніяк не могли зрозуміти, чи це реальна людина, чи взагалі вона існує,
– розповів Гончарук.
Водночас очільник уряду наголосив, що, як тільки Міністерство юстиції дізналося про це – порушення було усунено.
Гончарук також розповів про схожу історію з землею під недобудованим Льодовим стадіоном біля Іподрому. Тоді зловмисники підробили документи й намагалися продати її через аукціон. Якби їм все ж вдалося це зробити, то зараз цю землю вже б не вдалося повернути.
Разом з тим прем'єр запевнив, що відтепер жодної корупції та рейдерства у системі Міністерства юстиції України більше не буде.
Дивіться новий випуск відеоблогу "Чашка прем'єра":