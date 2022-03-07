Одной из первых удивительную историю сообщила руководительница Центра стратегических коммуникаций и безопасности Любовь Цыбульская. Ее твит стал мегапопулярным, а отважная бабушка превратилась в героиню вдохновенных артов.

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Правда, в сети сообщалось, что киевлянка сбила российский дрон банкой огурцов. Но, как выяснила LIGA.Life, помогли киевлянке консервированные помидоры.

"Как же жаль те помидоры..."

Известно, что женщина по имени Елена до сих пор остается в столице. Из соображений безопасности она не разглашает свою фамилию и не показывает фото. Однако историю того вечера охотно рассказывает.

По ее словам, вражеский дрон она увидела, когда курила на балконе. Сначала думала, что это ворона, но, услышав жужжание, поняла, что это не так. Чтобы уничтожить эту "птичку", Елена схватила первое случившееся под руки – банку с консервацией, которая стояла под стулом.

Наверное, от страха. Потому что я испугалась. А что если оттуда начнут обстреливать меня! Как жаль те помидоры… Не знаю, откуда взялись байки об огурцах,

– рассказывает киевлянка.

При этом разбитую банку с помидорами она не фотографировала. А вот снимки разбитой тары с огурцами, так активно распространяющимися в сети, называет фейком.

Елена предполагает, что дрон могли запустить мародеры, которые ищут квартиры без хозяев.

Сейчас женщина продолжает делать свою работу: она работает в маленьком магазинчике бытовой химии. Покидать столицу женщина не собирается.

Из Киева никуда не уеду. Приняла это решение мгновенно. Это мой дом, моя земля. Буду грызть, буду бороться, буду воевать. Все, что нужно,

– подчеркивает Елена.

Ее дети тоже активно помогают в столице. Дочь Елены – волонтер, а сын живет в Китае, поэтому поддерживает украинскую армию финансово.