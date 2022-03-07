Однією з перших дивовижну історію повідомила керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська. Її твіт став мегапопулярним, а відважна бабця перетворилася на героїню натхненних артів.

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Щоправда, у мережі повідомляли, що киянка збила російський дрон банкою огірків. Та, як з'ясувала LIGA.Life, допомогли киянці консервовані помідори.

"Як же шкода тих помідорів…"

Відомо, що жінка на ім'я Олена і досі залишається у столиці. Із міркувань безпеки вона не розголошує своє прізвище та не показує фото. Однак історію того вечора залюбки розповідає.

За її словами, ворожий дрон вона побачила, коли курила на балконі. Спершу думала, що то ворона, але, почувши дзижчання, зрозуміла, що це не так. Щоб знищити цю "пташку", Олена схопила перше, що трапилося під руки – банку з консервацією, яка стояла під стільцем.

Мабуть, від страху. Бо я злякалася. А що як звідти почнуть обстрілювати мене! Як же шкода тих помідорів… Не знаю, звідки взялися байки про огірки,

– розповідає киянка.

При цьому розбиту банку з помідорами вона не фотографувала. А от знімки розбитої тари з огірками, які так активно поширювали в мережі, називає фейком.

Олена припускає, що дрон могли запустити мародери, які шукають квартири без господарів

Зараз жінка продовжує виконувати свою роботу: вона працює в маленькому магазинчику побутової хімії. Покидати столицю киянка не збирається.

З Києва нікуди не поїду. Прийняла це рішення миттєво. Це мій дім, моя земля. Стоятиму, гризтиму, боротися буду, воюватиму. Все, що треба,

– наголошує Олена.

Її діти теж активно допомагають у столиці. Донька Олени – волонтерка, а син живе у Китаї, тому підтримує українську армію фінансово.

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