Российские оккупанты все чаще оставляют свою технику на произвол судьбы, драпая. И военные, и местные жители хозяйственно разбирают "трофеи".

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Пока неизвестно, как и где герои новых видео получили вражескую технику. Однако фермеры не растерялись и, прицепив БТР к своим тракторам, повезли "урожай".

Как фермеры собирают "урожай" российской бронетехники: смотрите видео

Уже мемом стала история из-под Каховки, как ромы украли у россиян танк.

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