Отважные воины подчеркнули, что не сдавали свои позиции врагу. Они держали каждый клочок Мариуполя, насколько имели возможности.

Важно В результате осады Мариуполя в городе могли погибнуть более 10 тысяч жителей, – мэр

Бойцы отметили, что сейчас Мариуполь во вражеском кольце и блокаде. К ним не могут привезти ни продовольствие, ни боеприпасы. Однако герои не теряют веры в победы.

Мы не покинули свои позиции, а остаемся верными всегда. На вере украинцев так долго и продержались,

– рассказали воины.

Морпехи отметили, что украинцы должны помнить цену этого сопротивления и стоять за победу до конца.

Смотрите видеообращение морпехов из Мариуполя:

Воины верят в победу Украины: видео