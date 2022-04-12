Відважні воїни наголосили, що не здавали свої позиції ворогу. Вони тримали кожен клаптик Маріуполя, наскільки мали можливості.

Важливо Внаслідок облоги Маріуполя у місті могли загинути понад 10 тисяч жителів, – мер

Бійці зазначили, що зараз Маріуполь у ворожому кільці та блокаді. До них не можуть привезти ні продовольство, ні боєприпаси. Однак герої не втрачають віри у перемоги.

Ми не покинули свої позиції, а залишаємося вірними завжди. На вірі українців так довго і протрималися,

– розповіли воїни.

Морпіхи наголосили, що українці мають пам'ятати ціну цього опору і стояти за перемогу до кінця.

Дивіться відеозвернення морпіхів з Маріуполя:

Воїни вірять у перемогу України: відео