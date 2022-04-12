Відважні воїни наголосили, що не здавали свої позиції ворогу. Вони тримали кожен клаптик Маріуполя, наскільки мали можливості.
Важливо Внаслідок облоги Маріуполя у місті могли загинути понад 10 тисяч жителів, – мер
Бійці зазначили, що зараз Маріуполь у ворожому кільці та блокаді. До них не можуть привезти ні продовольство, ні боєприпаси. Однак герої не втрачають віри у перемоги.
Ми не покинули свої позиції, а залишаємося вірними завжди. На вірі українців так довго і протрималися,
– розповіли воїни.
Морпіхи наголосили, що українці мають пам'ятати ціну цього опору і стояти за перемогу до кінця.
Дивіться відеозвернення морпіхів з Маріуполя:
Воїни вірять у перемогу України: відео