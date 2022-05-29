На 95-й день войны Президент Украины Владимир Зеленский уже традиционно обратился к украинцам. Среди прочего он поздравил Киев, празднующий 1540-летие.

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Киев устоял, но заплатил высокую цену

По словам президента, после посещения разбомбленного Харькова его встретил заполненный людьми и улыбками Крещатик. В свой день города киевляне не слышат грохота артиллерии, а могут насладиться спокойной прогулкой.

Зеленский подчеркнул, что именно за это ведет борьбу Украина – за право жить своей жизнью и гулять по улицам своих городов. В столице удалось сохранить свободу и спокойствие, которое изредка нарушает звук сирен воздушной тревоги.

Поэтому, я желаю вам, киевляне и киевлянки, беречь этот свой покой – покой жизни. Беречь свой город. И обязательно помнить, чего стоила защита столицы. Помнить, сколько жизней отдано за столицу,

– подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что нужно понимать, что для победы нужно приложить еще очень много усилий, а также поблагодарил всех, благодаря кому в столице Украины нет ни одного российского оккупанта.

"И я очень-очень жду того дня, когда смогу сказать подобные слова еще одному нашему городу. Городу, который сегодня должен отмечать свой День так же, как и Киев – Северодонецку. Но враг готовился к нападению там, и сосредоточил на Донбассе большие силы", – сказал Зеленский.