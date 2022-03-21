Российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Безумные потери не стали для них уроком, хотя враг пытается всячески избегать встреч с украинскими героями.
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Предупреждение "азовцев"
Бойцы "Азова" показали видео, как они обнаруживают и ликвидируют российских оккупантов в Харьковской области.
Оккупанты, пришедшие на Харьковщину, помните – вас видят, за вами следят. И "Азов" занимается тем, чтобы никто из вас никуда не сбежал,
– предупредили врага украинские бойцы.
Видео обнаружения и ликвидации оккупантов в Харьковской области:
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