Российские оккупанты продолжают наступление на Украину. Безумные потери не стали для них уроком, хотя враг пытается всячески избегать встреч с украинскими героями.

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Предупреждение "азовцев"

Бойцы "Азова" показали видео, как они обнаруживают и ликвидируют российских оккупантов в Харьковской области.

Оккупанты, пришедшие на Харьковщину, помните – вас видят, за вами следят. И "Азов" занимается тем, чтобы никто из вас никуда не сбежал,

– предупредили врага украинские бойцы.

Видео обнаружения и ликвидации оккупантов в Харьковской области: