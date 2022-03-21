Російські окупанти продовжують наступ на Україну. Шалені втрати не стали для них уроком, хоча ворог намагається усіляко уникати зустрічі з українськими героями.
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Попередження "азовців"
Бійці "Азову" показали відео, як вони виявляють та ліквідовують російських окупантів на Харківщині.
Окупанти, які прийшли на Харківщину, пам’ятайте – вас бачать, за вами слідкують. І "Азов" займається тим, щоб ніхто з вас нікуди не втік,
– попередили ворога українські бійці.
Відео виявлення та ліквідації окупантів на Харківщині:
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