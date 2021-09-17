Как помочь бездомным животным и изменить сознание людей: рассказывает пес Гермес

Как взять животное с улицы? Какие навыки нужны животным и людям для комфортного сосуществования? Почему в Украине много бездомных животных и как это исправить? На эти и многие другие вопросы должна ответить книга "Советы от пса Гермеса, как жить с человеком". Автор книги – пес-писатель и блогер Гермес, а покупка каждого экземпляра поможет в реконструкции крупнейшего приюта "Сириус".

История одного Гермеса

Гермес был бездомным и жил на одной автозаправочной станции вблизи дороги. Но однажды он познакомился с Юлией Гусевой, и решил, что самое время выбрать семейную жизнь, вместо жизни свободного одиночки.

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Я никогда не хотела себе собаку. То, что мы встретились с Гермесом – случайность. Когда я ехала из Одессы в Киев, остановилась на автозаправке, где к нам и подбежал пес – маленький и грязный. Он просто посмотрел мне в глаза и как сказал, что уже меня избрал и я его человек,

– рассказывает Юлия Гусева.

"Но у меня было много предубеждений относительно животных, которые живут на улице. Я поехала и бросила его там и это было очень грустно. Даже сейчас помню эту картину, как мы едем, а он просто удаляется в окне", – добавляет она.

Владелица Гермеса добавила, что стало понятно – пес остался там совсем один, никому не нужен. Поэтому через два дня она нашла номер той заправки и проехала еще 200 километров назад, чтобы его забрать.

Знаете, это было лучшее решение и моей жизни. Мы вместе уже 4 года и это настоящее счастье. Я поняла, что этим счастьем нужно делиться, рассказывать таким людям как я, о животных, их поведении, о том, что брать животных с улицы и приюта не страшно, а очень классно. У нас нет культуры отношения к животным. До сих пор в нашем обществе домашних животных воспринимают как предметы, а не живые существа,

– говорит Юлия.



Юлия Гусева и Гермес / Фото Марины Бабий

Она также рассказала, что после детального изучения проблемы с домашними животными в Украине стало понятно, что ситуацию нужно менять. Например, каждый день только в приют "Сириус" попадают от одного до 10 усачей. По исследованиям около 70% животных на улице имели хозяев или рожденные животными которые стали бездомным из-за людей.

Какая в Украине ситуация с бездомными животными

К сожалению, в Украине до сих пор очень много бездомных животных. Несмотря на то, что законодательство за жестокое обращение и выбрасывание животных на улицу сейчас ужесточили, действует оно все так же плохо.

Поэтому тысячи животных ежедневно оказываются на улице. Люди не стерилизуют своих домашних любимцев, дают им рожать, а потом просто выбрасывают котят и щенков на улицу на верную смерть. Животных могут выставить за дверь через сотню других причин: надоела, наигрались, точит когти на мебели или не всегда находит лоток.

Но ни одна из причин не может быть оправданием того, как люди в Украине обращаются с животными. Именно поэтому нужно нести просветление и доносить до людей, что животные – это живые существа, которые имеют такие же чувства.

К ним относятся как к предметам, поэтому, если животное ведет себя не очень приятно, легко от них избавляются. Во время презентации книги говорят, что это особенности советских времен, когда животное несло бытовую функцию. Ее могли легко утопить, или прибить. Нет понимания и осознания, что каждое животное своим поведением общается с нами, сигнализирует, что именно надо изменить.

Такая книга украинского авторства должна была появиться. Ее просто требует время. Часто люди от незнания "очеловечивают" животных, накладывая на них человеческий спектр поведения, например: стыдно, назло, специально, злопамятность, действия из вредности,

– говорит Наталья Мартышко, зоопсихолог, основательница благотворительного проекта "Собака с улицы".

"И такая неверная интерпретация нарушает доверие питомца к человеку, не приводит к взаимопониманию между человеком и собакой или кошкой. Так же важно знать о границах личного пространства и учитывать их в общении, помогать контактировать питомцу с окружающей средой", – добавляет она.

Поэтому благодаря продажам книги планируется собрать средства на реконструкцию крупнейшего приюта для животных "Сириус". Александра Мезинова, основательница приюта "Сириус", рассказывает, что приют постоянно в долгах.

Нам нужно создавать совершенно новую культуру. Где в пространстве адопции будет подготовка к адопции, специальная площадка, медицинская помощь, ветеринарный хаб, гостиницы, комнаты для адопции, карантин, операционная и корпус для инфицированных животных. Будут проходить образовательные экскурсии о поведении животных и правила сосуществования для детей и взрослых, канистерапия, и многое другое,

– говорит Александра Мезинова, основательница приюта "Сириус".



Александра Мезинова / Фото Марины Бабий

21 октября 2021 года исполнится 21 год приюту "Сириус". Сейчас там находятся более 3 тысяч животных, большинство – собаки, около 300 кошек.

Мы три раза переезжали с большими сложностями. Но у меня было большое желание создать приют и помогать животным, поэтому мы двигались дальше. Сейчас мы имеем собственную территорию и собственные здания. Но раньше там было только поле и два разрушенных здания. Мы сделали капитальный забор, из руин подняли эти два дома,

– говорит Мезинова.

Но животные не могут всю жизнь проводить в приюте, некоторые из них попадают в приют детьми и доживают там до старости. Поэтому очень важно найти дом и семью для каждого животного. Главная цель приюта – это спасение и адопция животных. Важно донести до людей простую истину о том, что верного друга можно найти прямо на улице, или же взять в приюте. И здесь нет ничего страшного, наоборот – это одна спасенная жизнь.

Книга стоит 250 гривен, приобрести ее можно по ссылке, а следить за жизнью Гермеса можно в его Instagram.