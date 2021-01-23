В зимний период уличные животные нуждаются еще больше человеческой помощи. Что можно сделать для того, чтобы облегчить жизнь уличным зверькам и при этом не навредить – читайте в материале.

Редакция 24 канала сделала подборку советов, которые точно не навредят животным и птицам.

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Как помочь уличным кошкам и собакам

Накормите теплым

Зимой животные страдают не только от отсутствия опеки и еды, но и из-за холода. Поэтому, чтобы помочь животным хоть немного сохранить тепло, стоит их покормить калорийной теплой пищей. В этом нет ничего сложного. Для взрослых котов и собак подойдет:

сосиски;

горячая каша;

горячее молоко;

можно также приобрести сухой корм и залить его горячей водой.

Заметим, что пища должна быть теплой, но не горячей! Потому что голодные животные могут получить ожоги ротовой полости.

Доступ к воде у животных должен быть всегда. Лучше набирать теплую воду, чтобы она не замерзла сразу.

Укрытие из подручных вещей

В страшные морозы животным нужно где-то спрятаться. Самый лучший вариант для котов – это открыть на зиму подвал. Для собак – обустроить конуру под защитой стен дома.

Если же обитатели вашего дома против, можно смастерить укрытие самостоятельно.

Для этого можно использовать:

Невысокие деревянные поддоны, которые часто есть на рынках и продавцы их оставляют возле свалок. Кроме того, их можно приобрести, стоимость одного такого поддона – от 25 до 150 гривен, в зависимости от размеров. Они подняты над землей на 10 – 15 сантиметров, что обеспечивает вентиляцию и от земли не передается холод.

Сверху нужно поставить громоздкий ящик или картонную коробку. В магазинах очень часто отдают ненужные коробки, а вот ящик можно купить.

Если вы используете коробку, то обязательно нужно ее плотно накрыть клеенкой, чтобы не проникала влага.

Используйте в будке утеплитель для полов и линолеум.

Внутрь положите солому (ее нужно будет время от времени заменять, стоимость соломы в тюках – 20 гривен) или старые теплые вещи.

В результате, чтобы смастерить домик, как минимум для 2-х собак – вам нужно примерно 250 гривен. Этим небольшим вложением можно спасти жизнь, и не одну!

Как помочь животным, которые замерзли

Если же вы нашли замерзшее животное, то его следует укутать теплыми вещами с грелкой, чтобы согреть. Можно заменить грелку на бутылки с горячей водой. Будьте внимательны, чтобы собака или кот не получил ожогов.

Растирать животное не стоит – так можно сделать еще хуже. Если вы увидели признаки обморожения на животе, ушках, половых органах, то лучшим вариантом будет отвезти на осмотр к ветеринарному врачу.

Нельзя оставлять животное без присмотра возле обогревателей, каминов и батарей. Это также опасно для них.

Помощь приютам

Зимой приютам особенно тяжело. Многие люди убеждены в том, что если подбросить щенка или котенка в приют – он обязательно выживет. К сожалению, это не так. Не все приюты имеют возможность как финансовую, так и физическую приютить животное без прививок и осмотра, которое также имеет ослабленный иммунитет. Ведь такой "найденыш" может заразить других обитателей приюта.

Как найти новый дом бездомному животному

Отвезите "найденыша" к ветеринару на осмотр.

Если животное здоровое и не требует лечения – обзвоните всех родственников и друзей, возможно кто-то из них решится взять опекунство над животным.

Наилучшим вариантом будет оплатить стерилизацию.

Если самостоятельно вам не удается найти передержку или же дом, то позвоните в местный приют. Очень часто волонтеры помогают.

Если вы решили взять ответственность и пристроить животное, не бросайте дело на половине пути.

Как избежать появления новых бездомных животных

Во многих случаях именно человек несет ответственность за появление бездомных животных.

Все животные нуждаются в любви . Если же вы решили взять опеку над собакой или котиком, не стоит покупать, лучше обратитесь в приют или пройдитесь по улице. Кроме того, что вы спасете жизнь, вы также получите верного друга!

. Если же вы решили взять опеку над собакой или котиком, не стоит покупать, лучше обратитесь в приют или пройдитесь по улице. Кроме того, что вы спасете жизнь, вы также получите верного друга! Обязательная стерилизация . Ваше животное – это ваша ответственность, ведь многие люди выбрасывают ненужных им котят или щенков на улицу.

. Ваше животное – это ваша ответственность, ведь многие люди выбрасывают ненужных им котят или щенков на улицу. Если вы завели животное и повезли на стерилизацию – оплатите стоимость операции бездомному животному . Многие ветеринарные клиники сотрудничают с волонтерами, которые охотно привезут бездомную животное на оплаченную операцию и заберут на передержку.

. Многие ветеринарные клиники сотрудничают с волонтерами, которые охотно привезут бездомную животное на оплаченную операцию и заберут на передержку. Помогайте приютам . Это можно сделать финансово, продуктами для животных, а также волонтерской деятельностью.

. Это можно сделать финансово, продуктами для животных, а также волонтерской деятельностью. Не выбрасывайте животное на улицу! Если у вас нет возможности содержать животное, то найдите ему другой дом. Разместите объявление в интернете или спросите у знакомых. В очень крайних случаях обращайтесь в приют, но ни в коем случае не оставляйте их на улице.

Что можно сделать для птиц

Почему птичек нужно кормить

под массивным слоем снега птицам сложнее найти пищу;

из-за образования наледи на поверхности земли и ветках деревьев (гололед) - раздобыть питание птицам практически невозможно;

- раздобыть питание птицам практически невозможно; в периоды сильных морозов (от -10 ° С) кормовая база сокращается, а организм птиц требует больше питания, чтобы выдержать холод.

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Чем можно кормить птичек

Для подкормки птиц зимой нужно разместить одну или несколько кормушек. Это может быть купленная в магазине или сделанная самостоятельно деревянная кормушка, или же самодельная кормушка из подручных средств, например, из пластиковой бутылки. Разместить кормушку можно везде, где есть птицы.

Что можно давать птицам:

пшеничная и кукурузная крупа:

нежареные и несоленые семена;

просо;

пшеница;

перловка;

фасоль;

чечевица;

овсянка;

лен;

горох.

Крупным птицам можно давать овощи, которые порезаны кубиками, например: тыкву и морковь.

Нельзя кормить птиц хлебом, пшеном, жареными семечками, солеными и копчеными продуктами! Они очень вредны для птиц.