У зимовий період вуличні тварини потребують ще більше людської допомоги. Що можна зробити для того, аби полегшити життя вуличним тваринкам і при цьому не нашкодити – читайте в матеріалі.

Редакція 24 каналу зробила добірку порад, які точно не нашкодять тваринкам і пташкам.

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Як допомогти вуличним котам і собакам

Нагодуйте теплим

Узимку тварини страждають не тільки від відсутності опіки та їжі, а й через холод. Тому, аби допомогти тваринкам хоч трохи зберегти тепло, варто їх готувати калорійною теплою їжею. У цьому немає нічого складного. Для дорослих котів і собак підійде:

сосиски;

гаряча каша;

гаряче молоко;

можна також придбати сухий корм і залити його гарячою водою.

Зауважимо, що їжа повинна бути теплою, але не гарячою! Бо голодні тварини можуть отримати опіки ротової порожнини.

Доступ до води у тварин повинен бути завжди. Краще набирати добре теплу воду, щоб вона не замерзла одразу.

Укриття з підручних речей

У страшні морози тваринам потрібно десь сховатися. Найкращий варіант для котів – це відкрити на зиму підвал. Для собак – облаштувати конуру під захистом стін будинку.

Якщо ж мешканці вашого будинку проти, можна змайструвати укриття самостійно.

Для цього можна використати:

Невисокі дерев'яні піддони, які часто є на ринках і продавці їх лишають біля смітників. Крім того, їх можна придбати, вартість одного такого піддону – від 25 до 150 гривень, залежно від розмірів. Вони підняті над землею на 10 – 15 сантиметрів, що забезпечує вентиляцію та від землі не передається холод.

Зверху потрібно поставити громіздкий ящик або картонну коробку. У магазинах дуже часто віддають непотрібні коробки, а от ящик можна придбати.

Якщо ви використовуєте коробку, то обов'язково потрібно її щільно накрити клейонкою, щоб не проникала волога.

Використовуйте у будці утеплювач для підлог і лінолеум.

Усередину покладіть солому (її потрібно буде час від часу замінювати, вартість соломи в тюках – 20 гривень) або старі теплі речі.

У результаті, щоб змайструвати будиночок, як мінімум для 2-х собак – вам потрібно приблизно 250 гривень. Цим невеликим вкладенням можна врятувати життя, і не одне!

Як допомогти тваринам, які змерзли

Якщо ж ви знайшли замерзлу тварину, то її слід укутати теплими речами з грілкою, щоб зігріти. Можна замінити грілку на пляшки з гарячою водою. Будьте уважні, щоб собака чи кіт не отримав опіків.

Розтирати тварину не варто – так можна зробити ще гірше. Якщо ви побачили ознаки обмороження на животі, вушках, статевих органах, то найкращим варіантом буде відвезти на огляд до ветеринарного лікаря.

Не можна залишати тварину без нагляду біля обігрівачів, камінів і батарей. Це також небезпечно для них.

Допомога притулкам

Узимку притулкам особливо тяжко. Багато людей переконані в тому, що якщо підкинути цуценя чи кошеня до притулку – воно обов'язково виживе. На жаль, це не так. Не всі притулки мають можливість як фінансову, так і фізичну прихистити тваринку без щеплень та огляду, яка також має ослаблений імунітет. Адже такий "знайда" може заразити інших мешканців притулку.

Як знайти новий дім бездомній тварині

Відвезіть "знайду" до ветеринара на огляд.

Якщо тварина здорова та не потребує лікування – обдзвоніть всіх родичів і друзів, можливо хтось із них зважиться взяти опікунство над твариною.

Найкращим варіантом буде оплатити стерилізацію.

Якщо самостійно вам не вдається знайти перетримку або ж домівку, то зателефонуйте до місцевого притулку. Дуже часто волонтери допомагають.

Якщо ви вирішили взяти відповідальність та прилаштувати тварину, не кидайте справу на пів дорозі.

Як уникнути появи нових бездомних тварин

У багатьох випадках саме людина несе відповідальність за появу бездомних тварин.

Усі тварини потребують любові. Якщо ж ви вирішили взяти опіку над собакою чи котиком, не варто купувати, краще зверніться до притулку або пройдіться по вулиці. Крім того, що ви врятуєте життя, ви також отримаєте вірного друга!

Якщо ж ви вирішили взяти опіку над собакою чи котиком, не варто купувати, краще зверніться до притулку або пройдіться по вулиці. Крім того, що ви врятуєте життя, ви також отримаєте вірного друга! Обов'язкова стерилізація. Ваша тварина – це ваша відповідальність, адже багато людей викидають непотрібних їм кошенят чи цуценят на вулицю.

Ваша тварина – це ваша відповідальність, адже багато людей викидають непотрібних їм кошенят чи цуценят на вулицю. Якщо ви завели тваринку та повезли на стерилізацію – оплатіть вартість операції бездомній тварині. Багато ветеринарних клінік співпрацюють з волонтерами, які залюбки привезуть бездомну тваринку на оплачену операцію та заберуть на перетримку.

Багато ветеринарних клінік співпрацюють з волонтерами, які залюбки привезуть бездомну тваринку на оплачену операцію та заберуть на перетримку. Допомагайте притулкам. Це можна зробити фінансово, продуктами для тварин, а також волонтерською діяльністю.

Це можна зробити фінансово, продуктами для тварин, а також волонтерською діяльністю. Не викидайте тварину на вулицю! Якщо у вас немає можливості утримувати тварину, то знайдіть їй інший дім. Розмістіть оголошення в інтернеті або спитайтеся в знайомих. У дуже крайніх випадках звертайтеся в притулок, але в жодному разі не залишайте їх на вулиці.

Що можна зробити для пташок

Чому пташок потрібно годувати

під масивним шаром снігу птахам складніше знайти їжу;

через утворення криги на поверхні землі і гілках дерев (ожеледь) – роздобути харчування птахам практично неможливо;

– роздобути харчування птахам практично неможливо; у періоди сильних морозів (від -10 ° С) кормова база скорочується, а організм птахів вимагає більше харчування, щоб витримати холод.

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Чим можна годувати пташок

Для підгодівлі птахів взимку потрібно розмістити одну або кілька годівниць. Це може бути куплена в магазині, або зроблена самостійно дерев'яна годівниця, або ж саморобна годівниця з підручних засобів, наприклад, з пластикової пляшки. Розмістити годівницю можна скрізь, де є птиці.

Що можна давати птахам:

пшенична та кукурудзяна крупа:

несмажене та несолоне насіння;

просо;

пшениця;

перловка;

квасоля;

сочевиця;

вівсянка;

льон;

горох.

Великим птахам можна давати овочі, які порізані кубиками, наприклад: гарбуз і моркву.

Не можна годувати птахів хлібом, пшоном, смаженим насінням, солоними та копченими продуктами! Вони дуже шкідливі для птахів.