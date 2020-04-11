Помог Италии, а россияне обойдутся, или Путин хуже "половцев и печенегов"

Путинские власти не собираются выделять средства на поддержку граждан и бизнеса во время коронавируса, так как у них из-за этого, видите ли, "бюджеты треснут".

Вместо этого они продолжают тратить и "пилить" эти самые гигантские бюджеты, сформиронанные из денег этих самых загибающихся граждан и предпринимателей.

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Вчера стало известно, что Собянин в Москве к уже закупленной на миллиарды плитке докупит ее еще на 16 млрд.

Сегодня – что федеральные власти потратят 26, 5 млрд руб. (из которых около 15 млрд в этом году) "на бессмысленный и беспощадный переезд Верховного суда из Москвы в Санкт-Петербург". Столько нужно на строительства комплекса зданий в Питере.

Это ж очень важно! Срочно! Не отменить, не перенести! Бомжуют ведь верховные судьи в "Не резиновой". Отсюда и качество работы такое. А посмотрите, как Конституционный суд эффективно заработал! Это все из-за переезда. Бытие определяет сознание, понимашь!

Ну не сбрасываться же путинским дружкам еще и на это. Они и так вон, бедняжки, поиздержались. Аж по миллиардику скинулись.

Лишнюю квартиру теперь не прикупят. Вот у главы "Газпрома" Миллера она площадью 1396,3 кв метров в центре Питера и как раз-таки 1 млрд руб. стоит. Ну не под суд же ее отдавать. Лучше еще с граждан за газ лишнюю копейку слупить. На новые апартаменты не хватает.

Власти не то что потратить на помощь, они, наоборот, хотят еще и дополнительно заработать на пандемии.

Например, создать в этот период условия для работы в первую очередь подконтрольному бизнесу, чтобы остальной можно было обанкротить и потом скупить по дешевке. Монополизировать продажу масок, отдав ее в руки близких чиновникам компаний.

А может быть хотите тест на коронавирус? Только за деньги! Или желаете на дорожающем бензине копейку сэкономить? Нет уж, введем запрет на импорт более дешевых, чем в России, нефтепродуктов.

Ну и, конечно, запреты и штрафы, штрафы, штрафы... А вместо помощи салюты и плитка. На них никогда денег не жалко.

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При этом, если вы просите у государства помощи, то именно вы – "мародер" (по словам депутата от ЕР Поддубного). Если умоляете обеспечить масками хотя бы врачей – то "попрошайка" (по словам главы Башкирии Радия Хабирова). А то и враг, хуже "половца с печенегом", которого надо обязательно вызвать на допрос в СК и оштрафовать за "распространение фейков" на территории Святой Руси.

Но уверены, это еще не вся "поддержка". Пандемия пока даже не пересекла свой экватор в РФ. Так что, ждите! Основная помощь уже в пути!