На основе этого враг удерживает людей. Узнать, где они находятся, сейчас очень трудно. Кроме того, положение людей усложняет то, что их нельзя обменивать на российских военных.

Обратите внимание Самое страшное событие – это "прием", – украинский заложник о попадании в русский плен

Мы обмениваем только военнослужащих на военнослужащих, поскольку это прописано в Женевских конвенциях и международном праве,

– говорится в сообщении.

Как действует Красный крест

Александр Власенко – представитель Международного комитета Красного Креста в Украине – заявил, что посещение военнопленных происходит непублично. Цель – получить широчайший доступ к людям, которых удерживают незаконно. Кроме того, не разглашают детали о зафиксированных нарушениях.

Доступ к военнопленным на сегодня – приоритет для МККК.

Украинцам анонсировали хорошие новости

Андрей Юсов – представитель ГУР МО – подчеркнул, что работа над последующими обменами пленных продолжается.

"Работа над следующими продолжается. Мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но, конечно, работы еще очень и очень много", – заявил Юсов.

Ждем хороших новостей и готовимся писать об этом.