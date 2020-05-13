Помогал государству, – Гордон о скандальном интервью с Поклонской

Журналист Дмитрий Гордон на днях обнародовал трехчасовое интервью с бывшим "прокурором" аннексированного Крыма и нынешним депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской. Разговор журналиста с предательницей Украины до сих пор обсуждают в сети. Сам Гордон уже успел оправдать свои действия.

Наталья Поклонская сама предложила записать с ней интервью. Об этом Дмитрий Гордон рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Мол, главным условием его проведения стало то, что журналист пообещал не вырезать из записи ни одного момента.

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Как Гордон объяснил интервью с Поклонской

Можно не любить или любить Поклонскую, но ее интересно слушать. Я журналист, и я слушаю всех, кто представляет для меня как для журналиста интерес. Если завтра Виктор Федорович (Янукович – 24 канал) пойдет на интервью, я буду счастлив с ним его сделать,

– заявил Гордон.

Он также отметил, что в украинской политике и журналистской среде много "психически больных, убогих и серых завистников", которые могут только критиковать. При этом, по его словам, в основном недовольство из-за интервью выражают политики из партии пятого украинского президента Петра Порошенко.

Более того – своим интервью с Поклонской Гордон изрядно гордится. Он считает, что подобным контентом делает очень много для Украины.

В этом случае речь идет об интервью, повторюсь, с человеком, который стал символом измены. И понять анатомию этого человека и анатомию его поступков – крайне интересно. Я беру на себя эту функцию и помогаю нашему государству очень правильно составлять соответствующие документы для судов, в том числе для Гааги,

– уточнил журналист.

Что известно о скандальном интервью Гордона с Поклонской?Журналист обнародовал его на своем ютюб-канале 11 мая. Видеозапись продолжается длится 3 часа. Во время интервью коллаборант рассказывает о том, что "Крым никто не аннексировал", отрицательно отзывается о запрещенном на полуострове Меджлисе, называет себя "российской украинкой" и плетет другие пропагандистские вещи.

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Кто такая Наталья Поклонская: