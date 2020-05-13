Допомагав державі, – Гордон про скандальне інтерв’ю з Поклонською

Журналіст Дмитро Гордон днями оприлюднив тригодинне інтерв’ю з колишньою "прокуроркою" анексованого Криму і нинішньою депутаткою Держдуми РФ Наталією Поклонською. Розмову журналіста зі зрадницею України досі обговорюють у мережі. Сам Гордон вже встиг виправдатися за свої дії.

Наталія Поклонська сама запропонувала записати з нею інтерв’ю. Про це Дмитро Гордон розповів в ефірі одного з українських телеканалів. Мовляв, головною умовою його проведення стало те, що журналіст пообіцяв не вирізати із запису жодного моменту.

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Як Гордон пояснив інтерв'ю з Поклонською

Можна не любити чи любити Поклонську, але її цікаво слухати. Я журналіст, і я слухаю всіх, хто представляє для мене як для журналіста інтерес. Якщо завтра Віктор Федорович (Янукович – 24 канал) піде на інтерв'ю, я буду щасливий з ним його зробити,

– заявив Гордон.

Він також зазначив, що в українській політиці і журналістському середовищі багато "психічно хворих, убогих і сірих заздрісників", які можуть тільки критикувати. При цьому, за його словами, в основному невдоволення через інтерв'ю висловлюють політики з партії п’ятого українського президента Петра Порошенка.

Ба більше – своїм інтерв’ю з Поклонською Гордон неабияк пишається. Він вважає, що подібним контентом робить дуже багато для України.

У цьому випадку йдеться про інтерв'ю, повторюся, з людиною, яка стала символом зради. І зрозуміти анатомію цієї людини і анатомію її вчинків – вкрай цікаво. Я беру на себе цю функцію і допомагаю нашій державі дуже правильно складати відповідні документи для судів, в тому числі для Гааги,

– уточнив журналіст.

Що відомо про скандальне інтерв’ю Гордона з Поклонською? Журналіст оприлюднив його на власному ютюб-каналі 11 травня. Відеозапис триває понад 3 години. Під час інтерв’ю колаборантка розповідає про те, що "Крим ніхто не анексовував", негативно висловлюється про заборонений на півострові Меджліс, називає себе "російською українкою" та верзе інші пропагандистські речі.

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Хто така Наталія Поклонська: