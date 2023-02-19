Оказалось, что мужчина работал на российские спецслужбы и передавал врагу служебную и тайную информацию в сфере обороны. Сергея Говоруху признали виновным в госизмене и приговорили к 14 с половиной годам лишения свободы.

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За сколько "продался" предатель

В сентябре 2021 года Сергей Говоруха из Кировоградской области был назначен на должность оперуполномоченного Департамента военной контрразведки СБУ.

В том же году он познакомился с нацгвардейцем, рассказавшим, что к нему обращаются представители российских спецслужб с предложением к сотрудничеству. Он предоставил Говорухе эти контакты.

В декабре 2021 года Говоруха написал на электронную почту и согласился работать на спецслужбы оккупантов и передавать тайную и служебную информацию.

С декабря по 24 февраля 2022 года контрразведчик, работавший в Кропивницком и Киеве, предоставлял захватчикам тайные данные в сфере обороны. В частности, Говоруха передал российским спецслужбам информацию о размещении и характеристиках складов с боеприпасами, авиабомбами, "Байрактарами" и точные локации воинских частей. За это он получил 17 тысяч гривен.

Какое наказание ждет предателя

Подсудимый передал россиянам точную информацию о количестве, расположении и принадлежности к части военных самолетов на аэродроме. А также данные об обеспечении боеприпасами. 28 февраля его задержала СБУ.

Сергей Говоруха свою вину не признал. Он утверждает, что никакой информации не передавал россиянам, а обвинение в его отношении якобы полностью сфабриковано работниками СБУ в Херсонской области. Также он отрицал, что передал данные об аэропорте, который впоследствии, 1 марта, обстреляли ракетами российские военные.

Говорухе назначили наказание – 14 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.