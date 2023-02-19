Виявилося, що чоловік працював на російські спецслужби та передавав ворогові службову та таємну інформацію у сфері оборони. Сергія Говоруху визнали винним у держзраді та засудили до 14 з половиною років позбавлення волі.

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За скільки "продався" зрадник

У вересні 2021 року Сергія Говоруху з Кіровоградської області призначили на посаду оперуповноваженого Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Того ж року він познайомився із нацгвардійцем, який розповів, що до нього звертаються представники російських спецслужб із пропозицією до співпраці. Він надав Говорусі ці контакти.

У грудні 2021 року Говоруха написав на електронну пошту та зголосився працювати на спецслужби окупантів та передавати таємну та службову інформацію.

З грудня до 24 лютого 2022 року контррозвідник, який працював у Кропивницькому та Києві, надавав загарбникам таємні дані у сфері оборони. Зокрема, Говоруха передав російським спецслужбам інформацію про розміщення та характеристики складів з боєприпасами, авіабомбами, "Байрактарами" та точні локації військових частин. За це він отримав 17 тисяч гривень.

Яке покарання очікує на зрадника

Підсудний передав росіянам точну інформацію про кількість, розташування та приналежність до частини військових літаків на аеродромі. А також дані про забезпечення боєприпасами. 28 лютого його затримала СБУ.

Сергій Говоруха свою провину не визнав. Він стверджує, що жодної інформації не передавав росіянам, а обвинувачення відносно нього нібито повністю сфабриковане працівниками СБУ у Херсонській області. Також він заперечив те, що передав дані про аеропорт, який згодом, 1 березня, обстріляли ракетами російські військові.

Говорусі призначили покарання – 14 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді.