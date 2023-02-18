Так, правоохоронці викрили ще одну учасницю інформаторської мережі Росії. Вона діяла у прифронтових районах сходу України.
Варте уваги Гауляйтер, окупант чи просто зрадник: як правильно називати російських колаборантів
Що відомо про зловмисницю
В СБУ повідомили, що пособниця окупантів була інформаторкою, яка допомагала ворогу обстрілювати школи та електропідстанції Донеччини.
Наразі співробітники Служби безпеки затримали ворожу інформаторку, яка не тільки переховувалась від правосуддя, але й продовжувала розвідувально-підривну діяльність проти України,
– розповіли в СБУ.
За даними правоохоронців, жінка:
- приховано збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в районі Добропілля на Донеччині,
- передавала координати місцевих шкіл та об’єктів критичної інфраструктури, зокрема, енергогенеруючих підприємств.
Усі ці закриті відомості жінка передавала своїй знайомій через анонімні месенджери, після чого вони надходили до штабу 1-го армійського корпусу Південного військового округу збройних сил Росії. Далі окупанти використовували ці розвіддані для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських населених пунктах.
Цікаво, у попередні місяці правоохоронці затримали й чотирьох спільників зловмисниці. Вони намагалися передавати російським окупантам розвіддані про базування Сил оборони на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Що загрожує злочинниці
В СБУ повідомили, що на підставі отриманих доказів фігурантці повідомили про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України "Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань". Покарання за статтею передбачається у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Ба більше, їй суд уже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і у своєму вироку обрав максимальний термін ув’язнення. Тож за свої злочини жінка до 8 років відбуватиме покарання у тюрмі.
Затримання зрадників України: останні новини
- 16 лютого стало відомо, що священика УПЦ МП з Донеччини засудили на 7 років позбавлення волі. Своє покарання він понесе за те, що добровільно співпрацював з росіянами та агітував місцевих жителів підтримувати окупаційну владу.
- Також правоохоронцям вдалося затримати коригувальника ракетних обстрілів по Харкову. Цікаво, що ним виявився місцевий житель, велосипедист-марафонець Андрій Нечепоренко.
- СБУ взялася також за пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську агресію проти України та закликає до зміни державного кордону нашої держави. Їй уже повідомили про підозру.