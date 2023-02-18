Так, правоохранители разоблачили еще одну участницу информаторской сети России. Она действовала в прифронтовых районах востока Украины.
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Что известно о злоумышленнице
В СБУ сообщили, что пособница оккупантов была информатором, которая помогала врагу обстреливать школы и электроподстанции Донбасса.
Сотрудники Службы безопасности задержали вражескую информаторку, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины,
– рассказали в СБУ.
По данным правоохранителей, женщина:
- скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области,
- передавала координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих предприятий.
Все эти закрытые сведения женщина передавала своей знакомой через анонимные мессенджеры, после чего они поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа вооруженных сил России. Далее оккупанты использовали эти разведданные для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.
Интересно, что в предыдущие месяцы правоохранители задержали и четырех подельников злоумышленницы. Они пытались передавать российским оккупантам разведданные о базировании сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Что угрожает преступнице
В СБУ сообщили, что на основании полученных доказательств фигурантке сообщили о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Наказание по статье предусматривается в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
Более того, ей суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, и в своем приговоре избрал максимальный срок заключения. За свои преступления женщина до 8 лет будет отбывать наказание в тюрьме.
Задержание предателей Украины: последние новости
- 16 февраля стало известно, что священника УПЦ МП из Донецкой области осудили на 7 лет лишения свободы. Свое наказание он понесет за то, что добровольно сотрудничал с россиянами и агитировал местных жителей поддерживать оккупационные власти.
- Также правоохранителям удалось задержать корректировщика ракетных обстрелов по Харькову. Интересно, что им оказался местный житель, велосипедист-марафонец Андрей Нечепоренко.
- СБУ взялась также за пропагандистку Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую агрессию против Украины и призывает к изменению государственной границы нашей страны. Ей уже сообщили о подозрении.