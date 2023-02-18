Так, правоохранители разоблачили еще одну участницу информаторской сети России. Она действовала в прифронтовых районах востока Украины.

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Что известно о злоумышленнице

В СБУ сообщили, что пособница оккупантов была информатором, которая помогала врагу обстреливать школы и электроподстанции Донбасса.

Сотрудники Службы безопасности задержали вражескую информаторку, которая не только скрывалась от правосудия, но и продолжала разведывательно-подрывную деятельность против Украины,

– рассказали в СБУ.

По данным правоохранителей, женщина:

скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области,

передавала координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в частности энергогенерирующих предприятий.

Все эти закрытые сведения женщина передавала своей знакомой через анонимные мессенджеры, после чего они поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа вооруженных сил России. Далее оккупанты использовали эти разведданные для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским населенным пунктам.

Интересно, что в предыдущие месяцы правоохранители задержали и четырех подельников злоумышленницы. Они пытались передавать российским оккупантам разведданные о базировании сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Что угрожает преступнице

В СБУ сообщили, что на основании полученных доказательств фигурантке сообщили о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины "Распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований". Наказание по статье предусматривается в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Более того, ей суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, и в своем приговоре избрал максимальный срок заключения. За свои преступления женщина до 8 лет будет отбывать наказание в тюрьме.

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