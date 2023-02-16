Николая Звезду, настоятеля прихода поселка Яровая, принадлежащего Горловской епархии и расположенного у Святогорской лавры, задержали после деоккупации региона.

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Во время временной оккупации района он публично оправдывал вооруженную агрессию и призвал местных жителей поддержать захватчиков. Кроме того, он агитировал прихожан поучаствовать в псевдореферендуме и "проголосовать" за "присоединение" региона к России. Также предлагал людям "выбрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации,

– говорится в сообщении СБУ.

Также "Звезда" предлагала людям "выбрать" нового "председателя" поселка Яровая, который должен был действовать в составе местной оккупационной администрации.

Наказание коллаборанту

СБУ задержала священника в ходе стабилизационных мер после освобождения района.

Злоумышленник признан виновным в коллаборационной деятельности. Ему назначено наказание – 7 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 12 лет с конфискацией имущества.

Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они никоим образом не освобождают предателей от законного наказания. Приговор суда – еще один четкий сигнал всем коллаборантам,

– подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Что известно о священнике-изменнике

Согласно информации Opendatabot, руководителем прихода Иконы Божией Матери "Казанская" является Николай Звезда. Региональные СМИ сообщали, что его задержали в конце сентября, ему было доложено подозрение в проведении псевдореферендума.

Священник во время оккупации исполнял обязанности поселкового головы.