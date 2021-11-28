Полицейские Австрии установили, что для ввоза нелегальных мигрантов в страну злоумышленники использовали 14 транспортных средств.

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Полиция провинции Нижняя Австрия заявила, что в октябре начала расследование в отношении группировки, которая незаконно переправляло мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию к северо-восточному краю Австрии.

Полиция арестовала 15 контрабандистов, когда 25 транспортных средств, которые перевозили от 200 до 300 мигрантов, были перехвачены во время проверки транспортных средств в Нижней Австрии и в венском отеле. Во время операции правоохранители изъяли 14 автомобилей.

Злоумышленники неплохо зарабатывали

15 подозреваемых в контрабанде – граждане Молдовы, Украины и Узбекистана – за это время успели незаконно перевести примерно 700 мигрантов. За свои услуги они брали 4000 – 5000 евро с человека за поездку. Если перевести это в гривны, то получается 122,6 – 153,3 тысячи.

Контрабандистов вербовали в их странах через объявления в социальных сетях, где предлагали работу водителями за 2000 – 3000 евро в месяц.

Обратите внимание! Из сотен мигрантов примерно треть запросили убежище в Австрии. Те, кого удалось задержать, рассказали, что они планировали перебраться в Германию.

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