Поліцейські Австрії встановили, що для ввезення нелегальних мігрантів у країну зловмисники використовували 14 транспортних засобів.
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Поліція провінції Нижня Австрія заявила, що у жовтні розпочала розслідування щодо угруповання, яке незаконно переправляло мігрантів з сербсько-угорського кордону через Словаччину та Чехію до північно-східного краю Австрії.
Поліція заарештувала 15 контрабандистів, коли 25 транспортних засобів, що перевозили від 200 до 300 мігрантів, були перехоплені під час перевірки транспортних засобів у Нижній Австрії та у віденському готелі. Під час операції правоохоронці вилучили 14 автомобілів.
Зловмисники непогано заробляли
15 підозрюваних в контрабанді – громадяни Молдови, України та Узбекистану – за цей час встигли незаконно перевести приблизно 700 мігрантів. За свої послуги вони брали 4000 – 5000 євро з людини за поїздку. Якщо перевести це у гривні, то виходить 122,6 – 153,3 тисячі.
Контрабандистів вербували в їхніх країнах через оголошення в соціальних мережах, де пропонували роботу водіями за 2000 – 3000 євро на місяць.
Криза на польсько-білоруському кордоні
- Напружена ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею почала наростати із 8 листопада. Саме тоді з Білорусі почав рухатись натовп мігрантів. Тому Польща вирішила збільшити кількість військових на кордоні.
- Згодом поляки заявили, що білоруські правоохоронці не дозволяють нелегалам повертатися. ЄС запевняє, що мігрантів на кордоні зібрали організовано.
- Відреагували на ситуацію країни Балтії. Вони назвали події "гібридною агресією". Єврокомісія цю позицію поділяє.