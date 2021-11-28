Поліцейські Австрії встановили, що для ввезення нелегальних мігрантів у країну зловмисники використовували 14 транспортних засобів.

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Поліція провінції Нижня Австрія заявила, що у жовтні розпочала розслідування щодо угруповання, яке незаконно переправляло мігрантів з сербсько-угорського кордону через Словаччину та Чехію до північно-східного краю Австрії.

Поліція заарештувала 15 контрабандистів, коли 25 транспортних засобів, що перевозили від 200 до 300 мігрантів, були перехоплені під час перевірки транспортних засобів у Нижній Австрії та у віденському готелі. Під час операції правоохоронці вилучили 14 автомобілів.

Зловмисники непогано заробляли

15 підозрюваних в контрабанді – громадяни Молдови, України та Узбекистану – за цей час встигли незаконно перевести приблизно 700 мігрантів. За свої послуги вони брали 4000 – 5000 євро з людини за поїздку. Якщо перевести це у гривні, то виходить 122,6 – 153,3 тисячі.

Контрабандистів вербували в їхніх країнах через оголошення в соціальних мережах, де пропонували роботу водіями за 2000 – 3000 євро на місяць.

Зверніть увагу! Із сотень мігрантів приблизно третину запросили притулок до Австрії. Ті, кого вдалося затримати, розповіли, що вони планували перебратися до Німеччини.

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