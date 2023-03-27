Именно эти бойцы каждый день жертвуют своей жизнью ради Украины, уничтожая вражескую авиацию врага. Именно наши пограничники уничтожили вражеский бомбардировщик Су-34 под Бахмутом. Теперь этим мужественным воинам нужны "глаза" и "крылья", чтобы дальше успешно воевать против россиян.

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24 Канал собирает на 10 мавиков и 10 тепловизоров для пограничников

Наши пограничники защищают каждый кусочек Украины на земле и море. Бойцы Госпогранслужбы никогда раньше не обращались к нам за помощью, однако именно сейчас им очень нужны "глаза" и "крылья".

24 Канал открывает большой сбор для пограничников – соберем на 10 мавиков и 10 тепловизоров для наших защитников. Это поможет им лучше обнаруживать всю нечисть, которая движется на наши земли, и эффективно ее уничтожать,

– призывает 24 Канал.

Мы подробно обсудили этот запрос с командованием Государственной пограничной службы Украины и выбрали лучшие модели:

10 штук – DJI Mavic 3;

8 штук – тепловизионных монокуляров AGM Fuzion LRF TM50-640 2600м с дальномером;

2 штуки – тепловизоров ThermTec Cyclops 650 2300м.

Эти приборы суперчувствительные. Главное – дальность их работы составляет 2300 – 2600 метров. Это значит, что наши военные смогут следить за оккупантами с безопасного места. Мавики же помогут быстро обнаруживать врага из воздуха и эффективно уничтожать враждебные цели.

Чтобы купить необходимую технику, нужно 2 миллиона 300 тысяч гривен. Мы убеждены, что справимся и наши герои получат необходимые для работы устройства! Помочь нашим пограничникам можно по ссылке.

Обратите внимание! Отправить деньги на мавики и тепловизоры для пограничников можно на банку Моно или на карточку "Приватбанка" – 5169 3351 0133 8081, или за реквизитами.

Следует заметить, что на эту технику уже собрали 5% от необходимых средств. Перед этим украинцы поддержали саперов и минеров и собрали для них деньги на пикап. Так, воины в Авдеевке смогут мощнее уничтожать врагов, ведь автомобиль уже доставляют бойцам. Детальнее о том, как мощно мы все вместе помогаем украинским военным – читайте здесь.