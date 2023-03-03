Кейс со "Спартанами" был достаточно сложным, затратным в контексте времени и в контексте человеческого ресурса. 101 единица – это гораздо больше, чем планировалось изначально. Об этом 24 Каналу сказал Сергей Притула.

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"Я хочу поблагодарить всех людей, которые своими средствами дали возможность осуществить такое большое дело как закупка достаточно серьезной партии бронетехники, ведь наши войска в этом постоянно нуждаются. Мы рады, что наш фонд стал тем инструментом, который поможет сухопутным войскам и нашим Силам обороны в целом", – сказал Притула.

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Поможет освобождать украинские земли

По словам основателя фонда, нашим защитникам поступят разные модели бронетранспортеров, каждый со своим функционалом. В частности, некоторые предназначены для перевозки личного состава, другие – для эвакуации раненых с поля боя. Также есть командные и технические машины для эвакуации бронетехники. Более того, некоторые предполагают установку на них зенитно-ракетных комплексов.

Дальше дело за военными. Мы надеемся, что эта техника обязательно поможет освобождать наши земли,

– акцентировал Притула.

Он подчеркнул, что закупаемая номенклатура была предварительно согласована с военными ВСУ. "Спартаны" себя очень хорошо зарекомендовали в боях во время контрнаступления. Поэтому перед благотворительным фондом стояла задача пополнить парк этой бронетехники в Украине.

Была разная бронетехника, но мы все-таки оперируем относительно ограниченными бюджетами. Бронетехника стоимостью 250 – 350 – 500 тысяч евро за единицу – это масштаб Министерства обороны. Мы рады, что за бюджет, который у нас был, осуществили историческое событие,

– заметил благотворитель.

Проект дал возможность закупить рекордное количество бронетехники, продолжает он, которое войдет в ВСУ не по линии материально-технической помощи от наших партнеров и межправительственной коммуникации.

"Это люди в Украине и люди те, которые поддерживают нас из-за границы, это дети, это украинские бизнесы, которые скинулись и дали возможность приобрести 101 бронетранспортер. Первую партию мы сегодня подсветили, следующие также будем подсвечивать. Хочу поблагодарить нашего логистического партнера – "Новую почту", которая оплатила доставку, и мы смогли использовать бюджет непосредственно на закупки", – подытожил Сергей Притула.

Подробнее о технике

Среди 101 приобретенной машины есть техника восьми моделей: