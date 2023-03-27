Саме ці бійці щодня жертвують своїм життям заради України, знищуючи ворожу авіацію ворога. Саме наші прикордонники знищили ворожий бомбардувальник Су-34 під Бахмутом. Тепер цим мужнім воїнам потрібні "очі" та "крила", щоб далі успішно воювати проти росіян.
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24 Канал збирає на 10 мавіків та 10 тепловізорів для прикордонників
Наші прикордонники боронять кожен шматочок України на землі й на морі. Бійці Держприкордонслужби ніколи раніше не зверталися до нас по допомогу, проте саме зараз їм дуже потрібні "очі" і "крила".
24 Канал відкриває великий збір для прикордонників – зберемо на 10 мавіків і 10 тепловізорів для наших захисників. Це допоможе їм краще виявляти всю нечисть, яка суне на наші землі, і ефективно її знищувати,
– закликає 24 Канал.
Ми детально обговорили цей запит із командуванням Державної прикордонної служби України та обрали найкращі моделі:
- 10 штук – DJI Mavic 3;
- 8 штук – тепловізійних монокулярів AGM Fuzion LRF TM50-640 2600м з далекоміром;
- 2 штуки – тепловізорів ThermTec Cyclops 650 2300м.
Ці прилади суперчутливі. Головне – дальність їх роботи становить 2 300 – 2 600 метрів. Тобто це значить, що наші військові зможуть стежити за окупантами з безпечного місця. Мавіки ж допоможуть швидко виявляти ворога з повітря й ефективно нищити ворожі цілі.
Щоб купити необхідну техніку, потрібно 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ми переконані, що ми впораємось і наші герої отримають необхідні для роботи пристрої! Допомогти нашим прикордонникам можна за посиланням.
Варто зауважити, що на цю техніку вже зібрали 5% від необхідних коштів. Перед цим українці підтримали саперів та мінерів і зібрали для них гроші пікап. Так, воїни в Авдіївці матимуть змогу потужніше нищити ворогів, адже автомобіль вже доставляють бійцям. Детальніше про те, як потужно ми всі разом допомагаємо українським військовим – читайте тут.