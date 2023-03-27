Саме ці бійці щодня жертвують своїм життям заради України, знищуючи ворожу авіацію ворога. Саме наші прикордонники знищили ворожий бомбардувальник Су-34 під Бахмутом. Тепер цим мужнім воїнам потрібні "очі" та "крила", щоб далі успішно воювати проти росіян.

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24 Канал збирає на 10 мавіків та 10 тепловізорів для прикордонників

Наші прикордонники боронять кожен шматочок України на землі й на морі. Бійці Держприкордонслужби ніколи раніше не зверталися до нас по допомогу, проте саме зараз їм дуже потрібні "очі" і "крила".

24 Канал відкриває великий збір для прикордонників – зберемо на 10 мавіків і 10 тепловізорів для наших захисників. Це допоможе їм краще виявляти всю нечисть, яка суне на наші землі, і ефективно її знищувати,

– закликає 24 Канал.

Ми детально обговорили цей запит із командуванням Державної прикордонної служби України та обрали найкращі моделі:

10 штук – DJI Mavic 3;

8 штук – тепловізійних монокулярів AGM Fuzion LRF TM50-640 2600м з далекоміром;

2 штуки – тепловізорів ThermTec Cyclops 650 2300м.

Ці прилади суперчутливі. Головне – дальність їх роботи становить 2 300 – 2 600 метрів. Тобто це значить, що наші військові зможуть стежити за окупантами з безпечного місця. Мавіки ж допоможуть швидко виявляти ворога з повітря й ефективно нищити ворожі цілі.

Щоб купити необхідну техніку, потрібно 2 мільйони 300 тисяч гривень. Ми переконані, що ми впораємось і наші герої отримають необхідні для роботи пристрої! Допомогти нашим прикордонникам можна за посиланням.

Зверніть увагу! Відправити гроші на мавіки та тепловізори для прикордонників можна на банку Моно або на картку "Приватбанку" – 5169 3351 0133 8081, або за реквізитами.

Варто зауважити, що на цю техніку вже зібрали 5% від необхідних коштів. Перед цим українці підтримали саперів та мінерів і зібрали для них гроші пікап. Так, воїни в Авдіївці матимуть змогу потужніше нищити ворогів, адже автомобіль вже доставляють бійцям. Детальніше про те, як потужно ми всі разом допомагаємо українським військовим – читайте тут.