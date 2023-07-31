Столичный центр соцобслуживания получил партию спецавтомобилей, – Кличко
Источник:КГГА
Виталий Кличко передал Киевскому территориальному центру социального обслуживания 11 новых спецавто для перевозки людей с инвалидностью. В автопарке центра насчитывается уже 31 такой автомобиль.
Машины приобрели за средства городского бюджета. Последний раз спецавтомобили закупали еще в 2016 году.
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Последний раз автопарк Киевского городского территориального центра социального обслуживания обновляли в 2016 году. До сих пор в отделении работало 25 автомобилей. Они ежедневно совершают около 200 перевозок. 5 старых автомобилей должны списать, поскольку они уже не подлежат ремонту. В этом году на средства городского бюджета закупили этому учреждению 11 новых специализированных автомобилей. Они оснащены всеми необходимыми механизмами и специальными местами для комфортной перевозки людей с инвалидностью. Есть современные подъемники и пандусы,
– сообщил Виталий Кличко.
Мэр Киева отметил, что потребность в специализированных автомобилях для перевозки людей с инвалидностью растет.
Центр социального обслуживания уже получил автомобили / Фото Киевского городского совета
К сожалению, количество лиц с инвалидностью и людей, неспособных самостоятельно передвигаться по городу из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, за прошлый год значительно возросло. В том числе и из-за увеличения количества военнослужащих, одержавших инвалидность в результате ранений, контузий, полученных при защите Украины,
– подчеркнул Виталий Кличко.
По данным городских властей, на учете в отделении предоставления транспортных услуг в настоящее время состоит 1400 киевлян с ограниченными возможностями. Всего в городе зарегистрировано 162 тысяч человек с инвалидностью, из которых почти 14 тысяч – дети. Более 12 000 киевлян имеют I группу инвалидности, 74 тысячи – вторую.
Единственное в Киеве отделение помощи людям с ограниченными возможностями
В Центре социального обслуживания действует единственное в городе транспортное отделение, предоставляющее услуги по перевозке людям с ограниченными возможностями на регулярной основе. Оно работает с 1999 года. В частности, в прошлом году было осуществлено около 27 тысяч перевозок.
Транспортное отделение предоставляет услуги в пределах Киева:
- в лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные, реабилитационные и учебные, протезно-ортопедические заведения и мастерские;
- на социальные, культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- в структурные подразделения органов исполнительной власти и местные органы самоуправления.