Столичный центр соцобслуживания получил партию спецавтомобилей, – Кличко

Виталий Кличко передал Киевскому территориальному центру социального обслуживания 11 новых спецавто для перевозки людей с инвалидностью. В автопарке центра насчитывается уже 31 такой автомобиль.

Машины приобрели за средства городского бюджета. Последний раз спецавтомобили закупали еще в 2016 году.

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Последний раз автопарк Киевского городского территориального центра социального обслуживания обновляли в 2016 году. До сих пор в отделении работало 25 автомобилей. Они ежедневно совершают около 200 перевозок. 5 старых автомобилей должны списать, поскольку они уже не подлежат ремонту. В этом году на средства городского бюджета закупили этому учреждению 11 новых специализированных автомобилей. Они оснащены всеми необходимыми механизмами и специальными местами для комфортной перевозки людей с инвалидностью. Есть современные подъемники и пандусы,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что потребность в специализированных автомобилях для перевозки людей с инвалидностью растет.

Центр социального обслуживания уже получил автомобили / Фото Киевского городского совета

К сожалению, количество лиц с инвалидностью и людей, неспособных самостоятельно передвигаться по городу из-за заболеваний опорно-двигательного аппарата, за прошлый год значительно возросло. В том числе и из-за увеличения количества военнослужащих, одержавших инвалидность в результате ранений, контузий, полученных при защите Украины,

– подчеркнул Виталий Кличко.

По данным городских властей, на учете в отделении предоставления транспортных услуг в настоящее время состоит 1400 киевлян с ограниченными возможностями. Всего в городе зарегистрировано 162 тысяч человек с инвалидностью, из которых почти 14 тысяч – дети. Более 12 000 киевлян имеют I группу инвалидности, 74 тысячи – вторую.

Единственное в Киеве отделение помощи людям с ограниченными возможностями

В Центре социального обслуживания действует единственное в городе транспортное отделение, предоставляющее услуги по перевозке людям с ограниченными возможностями на регулярной основе. Оно работает с 1999 года. В частности, в прошлом году было осуществлено около 27 тысяч перевозок.

Транспортное отделение предоставляет услуги в пределах Киева:

в лечебно-профилактические, санаторно-оздоровительные, реабилитационные и учебные, протезно-ортопедические заведения и мастерские;

на социальные, культурно-массовые и спортивные мероприятия;

в структурные подразделения органов исполнительной власти и местные органы самоуправления.

Заказать услугу перевозки можно по телефону: 044-450-83-47.