Все населенные пункты, пострадавшие от стихийного бедствия, получат помощь от государства. В частности, речь идет о пострадавшем от наводнений Западе Украины и охваченной пожарами Луганщине.

Помощь окажут всем пострадавшим от стихии

Президент Владимир Зеленский сообщил об этом, находясь с рабочим визитом в Черновицкой области, информирует пресс-служба ОПУ.

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Есть председатели областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите – всем селам, пострадавшим от наводнения, обязательно помогут,

– отметил Зеленский.

Коротко о лесных пожарах на Луганщине

Пожар вспыхнул 6 июля. На следующий день он разгорелся с новой силой, подойдя к населенным пунктам, в том числе к Северодонецку. В соседних поселках уничтожены десятки домов.

По состоянию на 8 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский позволил привлечь авиацию. Сейчас на месте работают два самолета АН-32П.

Огонь уже привел к смерти по меньшей мере пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителя.

Осталось три ячейки огня.

На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Глава государства обещает материальную помощь семьям погибших, пострадавшим и тем, кто потерял дом в огне.