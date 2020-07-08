Пожары на Луганщине и наводнения на Западе: Зеленский пообещал помощь
Все населенные пункты, пострадавшие от стихийного бедствия, получат помощь от государства. В частности, речь идет о пострадавшем от наводнений Западе Украины и охваченной пожарами Луганщине.
Помощь окажут всем пострадавшим от стихии
Президент Владимир Зеленский сообщил об этом, находясь с рабочим визитом в Черновицкой области, информирует пресс-служба ОПУ.
Актуально Печальные последствия пожаров на Луганщине показали с высоты птичьего полета: видео
Есть председатели областных государственных администраций, которые являются "глазами" в областях. Может, они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите – всем селам, пострадавшим от наводнения, обязательно помогут,
– отметил Зеленский.
Коротко о лесных пожарах на Луганщине
- Пожар вспыхнул 6 июля. На следующий день он разгорелся с новой силой, подойдя к населенным пунктам, в том числе к Северодонецку. В соседних поселках уничтожены десятки домов.
- По состоянию на 8 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1200 спасателей и 200 единиц техники, среди них – подразделения Нацгвардии и ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский позволил привлечь авиацию. Сейчас на месте работают два самолета АН-32П.
- Огонь уже привел к смерти по меньшей мере пяти человек. В больницах находятся 32 местных жителя.
- Осталось три ячейки огня.
- На место чрезвычайной ситуации уже ездили Владимир Зеленский, министр МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов.
- Глава государства обещает материальную помощь семьям погибших, пострадавшим и тем, кто потерял дом в огне.