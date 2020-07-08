Усі населені пункти, що постраждали від стихійного лиха, отримають допомогу від держави. Зокрема, мовиться про потерпілий від повеней Захід України та охоплену пожежами Луганщину.

Допомогу нададуть усім потерпілим від стихії

Президент Володимир Зеленський повідомив про це, перебуваючи з робочим візитом у Чернівецькій області, інформує пресслужба ОПУ.

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Є голови обласних державних адміністрацій, які є "очима" в областях. Може, вони чогось не бачать, як кажуть журналісти, але побачите – всім селам, які постраждали від повені, обов'язково допоможуть,

– наголосив Зеленський.

Коротко про лісові пожежі на Луганщині

Пожежа спалахнула 6 липня. Наступного дня вона розгорілася з новою силою, підступивши до населених пунктів, зокрема до Сєвєродонецька. У сусідніх селищах знищені десятки будинків.

Станом на 8 липня згоріло понад 5 тисяч гектарів лісу. До гасіння пожежі залучили понад 1200 рятувальників та 200 одиниць техніки, серед них – підрозділи Нацгвардії та ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський дозволив залучити авіацію. Наразі на місці працюють два літаки АН-32П.

Вогонь вже призвів до смерті щонайменше п'яти осіб. У лікарнях перебувають 32 місцевих жителів.

Залишилися три осередки вогню.

На місце надзвичайної ситуації вже їздили Володимир Зеленський, міністр МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данілов.

Глава держави обіцяє матеріальну допомогу сім'ям загиблих, постраждалим і тим, хто втратив дім у вогні.