Зеленский провел переговоры с главой МВФ: что обсуждали

Недавно Международный валютный фонд выделил нашему государству 1.3 миллиона долларов. В частности, они будут направлены на социальные выплаты.

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Зеленский поговорил с Георгиевой

Президент рассказал, что 23 октября провел разговор с директором Международного валютного фонда.

Указал на важность координационной платформы доноров Украины. Благодарен за 1,3 миллиарда долларов чрезвычайной помощи,

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно быстрее перейти к новой.



Президент разговаривал с главой МВФ / Фото Владимира Зеленского

Куда направят деньги от МВФ

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что 1,3 миллиарда долларов от МВФ уже поступило в Украину. Их направят на первоочередные нужды:

усиление обороноспособности,

выплату пенсий,

социальные программы,

поддержку экономики.

Всего с начала полномасштабного российского вторжения МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда долларов. Кроме того, в ближайшее время совместно с Фондом начнется подготовка к новой специальной программе поддержки, которая заработает в следующем году.

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