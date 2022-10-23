Нещодавно Міжнародний валютний фонд виділив нашій державі 1.3 мільйона доларів. Зокрема, їх скерують на соціальні виплати.
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Президент розповів, що 23 жовтня провів розмову з директоркою Міжнародного валютного фонду.
Наголосив на важливості координаційної платформи донорів України. Вдячний за 1,3 мільярда доларів надзвичайної допомоги,
– зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна робитиме максимум, аби гідно пройти моніторингову програму МВФ та якнайшвидше перейти до нової.
Президент розмовляв з головою МВФ / Фото Володимира Зеленського
Куди скерують гроші від МВФ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що 1,3 мільярда доларів від МВФ вже надійшли в Україну. Їх скерують на першочергові потреби:
- посилення обороноздатності,
- виплату пенсій,
- соціальні програми,
- підтримку економіки.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення МВФ надав Україні 2,7 мільярда доларів. Окрім цього, найближчим часом спільно з Фондом розпочнеться підготовка до нової спеціальної програми підтримки, яка запрацює наступного року.
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