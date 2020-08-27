Євросоюз незабаром виділить 2 мільйони євро для постраждалих під час акцій протесту у Білорусі. Загалом у Брюсселі запланували мобілізувати 53 мільйони в європейській валюті – для допомоги білоруському народу.

У ЄС обіцяють швидко мобілізувати гроші

Таку заяву перед неформальним засіданням Ради ЄС у закордонних справах зробив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї. Про це інформує "Європейська правда".

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Щоб впевнитися, що кошти дійдуть до людей, ми готові розглянути питання освоєння цих коштів Національною координаційною радою. Це я збираюся повідомити главам МЗС. Ми можемо мобілізувати кошти дуже швидко,

– заявив Варгеї.

Також питання, яке зараз стоїть на порядку денному у ЄС, – санкції проти білоруських чиновників. За словами Варгеї, обмеження стосуватимуться тих осіб, що брали участь у фальсифікації виборів та придушенні протестів.

ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі

Зазначимо, що ЄС не визнав результатів виборів президента Білорусі 9 серпня. У Брюсселі повідомили, що готують санкції проти Білорусі. За інформацією ЗМІ, у списку наразі 15 – 20 осіб. Проте на запровадження санкцій доведеться зачекати – принаймні, кілька тижнів.

Важливо! Лише за останню добу у Білорусі під час протестів затримали 30 осіб.

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