Гроші для потерпілих мітингувальників: ЄС виділить 2 мільйони євро білорусам
Євросоюз незабаром виділить 2 мільйони євро для постраждалих під час акцій протесту у Білорусі. Загалом у Брюсселі запланували мобілізувати 53 мільйони в європейській валюті – для допомоги білоруському народу.
У ЄС обіцяють швидко мобілізувати гроші
Таку заяву перед неформальним засіданням Ради ЄС у закордонних справах зробив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї. Про це інформує "Європейська правда".
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Щоб впевнитися, що кошти дійдуть до людей, ми готові розглянути питання освоєння цих коштів Національною координаційною радою. Це я збираюся повідомити главам МЗС. Ми можемо мобілізувати кошти дуже швидко,
– заявив Варгеї.
Також питання, яке зараз стоїть на порядку денному у ЄС, – санкції проти білоруських чиновників. За словами Варгеї, обмеження стосуватимуться тих осіб, що брали участь у фальсифікації виборів та придушенні протестів.
ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі
Зазначимо, що ЄС не визнав результатів виборів президента Білорусі 9 серпня. У Брюсселі повідомили, що готують санкції проти Білорусі. За інформацією ЗМІ, у списку наразі 15 – 20 осіб. Проте на запровадження санкцій доведеться зачекати – принаймні, кілька тижнів.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори.
- За офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- Білоруси вважають вибори сфальсифікованими. Саме через це вони й вишли з акціями на вулиці.
- Мирних мітингувальників ОМОНівці розганяли світлошумовими гранатами та ґумовими кулями.
- Влада Білорусі офіційно визнала, що під час протестів загинули 4 особи. Більше ніж тисяча людей отримали поранення. Понад 7 тисяч протестувальників було затримано.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Цю раду вже визнали неконституційною.