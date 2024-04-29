Украина одобряет идею Йенса Столтенберга о создании специального фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для украинской обороны. Однако пока наше государство заинтересовано в деталях функционирования подобного фонда. Об этом заявил Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Чтобы это было не за счет двусторонних объемов

Украинский лидер рассказал, что совместно с Йенсом Столтенбергом они обсуждали в Киеве в том числе и идею Генсека Североатлантического альянса по созданию специального фонда НАТО. Он предусматривал бы поддержку нашего государства в размере 100 миллиардов евро, которые были бы предоставлены в течение 5 лет.

У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями о гарантиях безопасности,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что сейчас российская армия пытается использовать в свою пользу ситуацию, пока Украина ожидает поставки от партнеров. Прежде всего это касается помощи от Соединенных Штатов.

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