Украина одобряет идею Йенса Столтенберга о создании специального фонда НАТО в размере 100 миллиардов евро для украинской обороны. Однако пока наше государство заинтересовано в деталях функционирования подобного фонда. Об этом заявил Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, сообщает 24 Канал.
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Чтобы это было не за счет двусторонних объемов
Украинский лидер рассказал, что совместно с Йенсом Столтенбергом они обсуждали в Киеве в том числе и идею Генсека Североатлантического альянса по созданию специального фонда НАТО. Он предусматривал бы поддержку нашего государства в размере 100 миллиардов евро, которые были бы предоставлены в течение 5 лет.
У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями о гарантиях безопасности,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также отметил, что сейчас российская армия пытается использовать в свою пользу ситуацию, пока Украина ожидает поставки от партнеров. Прежде всего это касается помощи от Соединенных Штатов.
Что еще обсудили Зеленский и Столтенберг: главное
- Глава государства рассказал, что до пресс-конференции они со Столтенбергом уже начали обсуждать подготовку к летнему саммиту. После общения с медиа этот разговор продолжится. По словам президента, можно уже сейчас уверенно сказать, что саммит в Вашингтоне может стать моментом силы для Альянса или нет.
- Зеленский отметил, что именно там будет решено будет ли возможность у врага Альянса накладывать вето на усиление НАТО. Он отметил, что Альянс не должен бояться собственной силы. Он не имеет право отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил украинского президента Владимира Зеленского на саммит НАТО. В то же время отметил, что приглашение Украине на вступление в НАТО во время саммита не следует ожидать. Столтенберг считает, что правильное место Украины – место в НАТО. Поэтому, по его словам, безусловно наша страна станет членом НАТО. Однако для этого необходимо, чтобы все члены согласились на это решение.