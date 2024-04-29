Україна схвалює ідею Єнса Столтенберга стосовно створення спеціального фонду НАТО у розмірі 100 мільярдів євро для української оборони. Однак наразі наша держава зацікавлена у деталях функціонування подібного фонду. Про це заявив Володимир Зеленський під час розмови із журналістами, повідомляє 24 Канал.
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Аби це було не коштом двосторонніх обсягів
Український лідер розповів, що спільно з Єнсом Столтенбергом вони обговорювали у Києві зокрема й ідею Генсека Північноатлантичного альянсу стосовно створення спеціального фонду НАТО. Він передбачав би підтримку нашої держави у розмірі 100 мільярдів євро, які було б надано протягом 5 років.
У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не коштом двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки,
– наголосив Володимир Зеленський.
Він також зауважив, що наразі російська армія намагається використати на свою користь ситуацію, поки Україна очікує постачання від партнерів. Передусім це стосується допомоги від Сполучених Штатів.
Що ще обговорили Зеленський та Столтенберг: головне
- Глава держави розповів, що до пресконференції вони зі Столтенбергом вже почали обговорювати підготовку до літнього саміту. Після спілкування з медіа ця розмова продовжиться. За словами президента, можна вже зараз впевнено сказати, що саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу або ні.
- Зеленський наголосив, що саме там буде вирішено чи буде можливість у ворога Альянсу накладати вето на посилення НАТО. Він зазначив, що Альянс не повинен боятися власної сили. Він не має право відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у Кремлі.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив українського президента Володимира Зеленського на саміт НАТО. Водночас зауважив, що запрошення Україні на вступ до НАТО під час саміту не слід чекати. Столтенберг вважає, що правильне місце України – місце в НАТО. Тож, за його словами, безумовно наша країна стане членом НАТО. Однак для цього необхідно, аби всі члени погодилися на це рішення.