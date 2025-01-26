Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что спрогнозировать точно, как будет действовать Трамп, пока невозможно. Он ни в одном из своих выступлений не сказал, что прекратит поставки оружия для Украины, но колебания в этом процессе могут быть.

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Инструмент влияния для проведения переговоров

Пока что, по словам Фесенко, нет законопроекта о военной помощи Украине на текущий финансовый год. Это повторение истории, которая была в прошлом году. Тогда было 4 месяца задержки, за законопроект проголосовали только в апреле. Сейчас аналогичная ситуация, это связано с выборами, которые состоялись в США.

"Трамп немного держит паузу, чтобы использовать вопрос военной помощи, как инструмент влияния на переговорный процесс. Определенным образом США будут влиять на Россию. Если она будет отказываться, то Трамп может показательно объявить об этом законопроекте по поддержке Украины", – считает Фесенко.

Однако, по мнению политолога, вопросом поставки оружия для ВСУ Трамп может влиять и на Украину. Таким образом он будет пытаться склонить ее к компромиссу.

"Поэтому риск (срыва помощи от США – 24 Канал) существует, украинская сторона активно ведет переговоры с европейскими партнерами о поставках оружия. Реализуются инициативы с союзниками, например Датская инициатива, страна будет инвестировать в украинское оборонное производство, чтобы обеспечивать Украину отечественным оружием, но за деньги Запада", – рассказал Фесенко.

США могут прекратить бюджетную помощь

Главный риск, как спрогнозировал политолог, будет не с военной помощью. По его мнению, с большой вероятностью будет прекращена бюджетная, это средства, которые выделялись на зарплаты и социальные выплаты в Украине.

То, что было проголосовано в 2024 году (ориентировочно 7 миллиардов) уже Украине предоставлено, это меньше, чем было в 2023 году. Эти деньги американских налогоплательщиков нельзя было тратить на пенсии для украинцев. Раньше можно было, а вот в прошлом году США ввели такое ограничение,

– отметил Фесенко.

Однако еще есть пакет помощи от стран G7 на 40 миллиардов долларов. Политолог напомнил, что первые 3 миллиарда Украина уже получила. По его словам, компенсация расходов в рамках этого пакета должна осуществляться за счет российских замороженных активов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что решение Госдепа США о приостановлении помощи иностранным странам не касается военной. Ее предоставление для ВСУ было принято ранее и будет продолжаться. В целом Украина получает военную помощь в рамках 3-х программ: PDA, USAI, FMF.