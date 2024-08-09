В заявлении Пентагона говорится о том, что эта помощь предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее потребностей. Она включает средства ПВО, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.
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Помощь от США
Так, в новый пакет помощи от США вошли:
- ракеты Stinger;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- многофункциональные радары;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- неназванное количество бронированных машин HMMWV;
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти и вспомогательное оборудование.
Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией,
– говорится в заявлении Пентагона.