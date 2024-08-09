В заявлении Пентагона говорится о том, что эта помощь предоставит Украине дополнительные возможности для выполнения ее потребностей. Она включает средства ПВО, многофункциональные РЛС для обнаружения и противодействия артиллерии противника и противотанковое оружие.

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Помощь от США

Так, в новый пакет помощи от США вошли:

ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

многофункциональные радары;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

неназванное количество бронированных машин HMMWV;

боеприпасы к стрелковому оружию;

подрывное оборудование и боеприпасы;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти и вспомогательное оборудование.

Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с примерно 50 членами Альянса и партнерами, чтобы гарантировать, что отважные защитники Украины получат критические возможности, необходимые для борьбы с российской агрессией,

– говорится в заявлении Пентагона.

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