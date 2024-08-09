У заяві Пентагону йдеться про те, що ця допомога надасть Україні додаткові можливості для виконання її потреб. Вона включає засоби ППО, багатофункціональні РЛС для виявлення та протидії артилерії противника і протитанкову зброю.

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Допомога від США

Так, до нового пакета допомогу від США увійшли:

  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • багатофункціональні радари;
  • протитанкові ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • неназвана кількість броньованих машин HMMWV;
  • боєприпаси до стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини та допоміжне обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією,
– йдеться у заяві Пентагона.