Встречу они провели 7 июля. То есть на 134-й день войны, которую россия начала против Украины.

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Залужный встретился с британским адмиралом

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что визит Начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина – мощный сигнал поддержки Вооруженных Сил Украины в борьбе с россией. Валерий Залужный рассказал, что они:

очень плодотворно поработали на пункте управления;

обсудили в деталях планы предстоящих операций.

Как военные люди, понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу,

– объяснил Залужный.

Украинский генерал поблагодарил адмирала Радакина и всех британцев за поддержку Украины, помощь и доверие.

Радакин восторжен ВСУ

Адмирал Тони Радакин рассказал, что он полон восхищения Вооруженными Силами Украины, их мужеством, стойкостью и изобретательностью в противостояния против россии.

Мой 48-часовой визит позволил мне лучше понять оперативную перспективу и обсудить, как Великобритания может продолжать поддерживать Украину и как мы можем помочь другим международным партнерам и союзникам поддерживать Вооруженные Силы Украины в последующие недели и месяцы.

– рассказал Радакин.

Кратко о помощи от Британии

7 июля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста премьера и главы Консервативной партии. Однако в своем обращении Джонсон вспомнил Украину – заверил, что Британия продолжит бороться за нас.

Владимир Зеленский напомнил, что Британия передала нам много оружия – комплексы противовоздушной обороны "Стингер", противотанковые системы NLAW. Кроме того – артиллерию, боеприпасы, бронированные машины и много другой техники.

Также страна ввела сильные санкции против россии и предоставила Украине финансовую помощь. Только на нужды безопасности и обороны от 24 февраля мы получили более 2 миллиардов фунтов.

Борис Джонсон пообещал, что Великобритания готова взять шефство над восстановлением Киева и Киевской области.

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