Зустріч вони провели 7 липня. Тобто на 134 день війни, яку Росія почала проти України.

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Залужний зустрівся з британським адміралом

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що візит Начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна – це потужний сигнал підтримки Збройних Сил України у боротьбі з росією. Валерій Залужний розповів, що вони:

дуже плідно попрацювали на пункті управління;

обговорили до деталей плани майбутніх операцій.

Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу,

– пояснив Залужний.

Український генерал подякував адміралу Радакіну та всім британцям за підтримку України, допомогу та довіру.

Радакін захоплений ЗСУ

Адмірал Тоні Радакін розповів, що він сповнений захоплення Збройними Силами України, їхньою мужністю, стійкістю та винахідливістю у протистоянні проти росії.

Мій 48-годинний візит дозволив мені краще зрозуміти оперативну перспективу та обговорити, як Британія може продовжувати підтримувати Україну та як ми можемо допомогти іншим міжнародним партнерам і союзникам підтримувати Збройні Сили України в наступні тижні та місяці,

– розповів Радакін.

Коротко про допомогу від Британії

7 липня прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади прем'єра та голови Консервативної партії. Проте у своєму зверненні Джонсон згадав про Україну – запевнив, що Британія продовжить боротися за нас.

Володимир Зеленський пригадав, що Британія передала нам багато зброї – комплекси протиповітряної оборони "Стінгер", протитанкові системи NLAW. Окрім того, – артилерію, боєприпаси, броньовані машини та багато іншої техніки.

Також країна запровадила сильні санкції проти росії та надала Україні фінансову допомогу. Лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого ми отримали понад 2 мільярди фунтів.

Окрім того, Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія готова взяти шефство над відновленням Києва та Київської області.

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