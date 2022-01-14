Что известно о возможном нововведении, не станет ли оно повторением советской практики и реально ли вообще реализовать такую инициативу в Украине – разбирался 24 канал.

Читайте В Украине могут ввести карточки на продукты, – советник Зеленского

Что говорят эксперты

Яна Казьмина, эксперт по АПК, стратегический советник комитета по аграрным вопросам украинской Ассоциации бизнеса и торговли, отметила, что сейчас из-за роста цен на продукты питания на 35 – 40%, Правительство вместо государственного регулирования цен может ввести финансовую поддержку путем введения продуктовых карточек по аналогу "еПідтримка".

Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен или же введение food stamps в системе "Дия" – так называемых продуктовых чеков по опыту США.

В США такая программа начала действовать еще в 90-х годах. Сначала были талоны, которые заменили на пластиковые карточки. Ответственным за это было Министерство сельского хозяйства США через Службу продовольствия и питания, то есть аналог нашей Госпродпотребслужбы. На такую помощь имели право незанятые граждане, дети до 18 лет, проживающие с одним из родителей, и пожилые граждане старше 60 лет.

На мой взгляд, адресная помощь всегда эффективнее, чем общее регулирование. Государство должно вмешиваться в работу рынка только точечно – в виде государственного надзора. Таким образом, бизнес и бюджет несут меньшие потери. Для калькуляции нужно понимать, кто именно сможет претендовать на получение такой помощи, какие продукты будут распространяться food stamps, и здесь не исключаю, что будет подобная ситуация, которая была с субсидиями. Яна Казьмина Эксперт по АПК, стратегическая советница комитета по аграрным вопросам Украинской ассоциации бизнеса и торговли

Мнения экспертов по "продуктовым картам" разнятся / Фото Pixabay

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что за 2021 год многие продукты питания существенно подорожали. В частности, масло, яйца, сахар, хлеб, молочные продукты, крупы и тому подобное. Из-за энергетического кризиса и роста стоимости цен на газ и электроэнергию, ожидается, что в 2022 году продукты тоже могут существенно подорожать.

Власти ищут варианты, как обеспечить по крайней мере самые бедные слои населения продуктами. К сожалению, попытка государственного регулирования цен не дала ожидаемых результатов.

Сейчас рассматривается вариант введения продуктовых карточек для наиболее социально незащищенных слоев населения. В качестве примера, рассматривается американская система SNAP. В США те люди, которые имеют доходы менее 1307 долларов в месяц, получают от государства пластиковые карты, на которые ежемесячно государство зачисляет около 125 долларов,

– рассказал Хмелевский.

Он уточнил, что эти средства можно потратить лишь в специальных магазинах на покупку продуктов питания. Сейчас такую помощь от государства получают более 45 миллионов американцев.

По словам специалиста, это помогает людям с низкими доходами и тем, кто потерял работу. Введение подобной помощи в Украине облегчило бы судьбу социально незащищенных слоев населения. Однако у программы есть и определенные недостатки.

Введение "карточек" на продукты может иметь и негативные последствия / Фото Pixabay

В Украине уже действует программа субсидий на услуги ЖКХ. Однако оформление требует немало усилий. Есть много случаев, когда люди, которые нуждаются в поддержке от государства, субсидий не получают. Зато многие люди с достаточно высокими доходами их получают. Очевидно, подобное будет происходить и с продуктовыми карточками.

Второй момент – это то, что магазины, которые будут обслуживать такие карты, будут стремиться продать товар низкого качества, а то и испорченный. Следующий момент – такая программа потребует немало средств. Поскольку наш бюджет постоянно дефицитный, денег на все не хватает, то со временем власть будет сокращать размер пособия, так же как это сейчас происходит с субсидиями,

– пояснил эксперт.

По его словам, может оказаться, что размер пособия не компенсирует рост цен.

Как будет работать эта программа и какие есть риски

Александра Коломиец, старший экономист ЦЭС, отметила, что продуктовые карточки – это действительно один из вариантов поддержки малообеспеченных семей, который действительно может быть внедрен в Украине. Несмотря на то, что потенциальные затраты на администрирование этой системы высоки, такая форма помощи имеет преимущества по сравнению с денежной помощью.

Эксперт считает, что для того, чтобы система работала успешно нужно:

снизить административные расходы на работу этой системы;

предусмотреть предохранители от мошенничества.

Для снижения расходов можно привязать этот вид помощи к другим социальным пособиям, которые предусматривают проверку на нуждаемость. Что касается мошенничества, то конкретные шаги нужно продумывать в соответствии с конкретным механизмом, через который будет реализована эта идея. Если специализированная карта будет привязана к Дие, то органы социальной защиты могут контролировать целевой характер расходов,

– добавила Коломиец.

Помощь предусмотрена для отдельных категорий населения / Фото Pixabay

Роман Бабицкий, председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины, основатель Babitskyi Investment Management, отметил, что далеко не все украинцы готовы к такому резкому скачку цен. Речь идет об особо уязвимых группах населения: пенсионерах и семьях за чертой бедности. В планах офиса Президента помочь в первую очередь им.

Скорее всего, власти возьмут в пример систему, которая работает в США. Она действует там с 30-х годов прошлого века. В отличие от советских талонов, по которым выдавали ограниченное количество определенных продуктов, здесь выдают указанную сумму денег. Роман Бабицкий Председатель совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины, основатель Babitskyi Investment Management

Однако он также считает, что есть и риски. Да, сейчас наше государство не способно обеспечить достаточный уровень такой помощи. Даже если это будет условная 1 тысяча гривен, эта сумма не будет составлять даже половины прожиточного минимума – 2189 гривен. Соответственно, тяжело говорить о реальной помощи в таких условиях.

еПідтримка была положительным решением, поскольку деньги шли не столько людям, сколько отраслям, которые в этих деньгах больше всего нуждались – кино, книги, искусство. В случае карточек так не получится, ведь товары питания мы покупаем постоянно, это является базовой потребностью человека. Соответственно, это приведет к инфляции, а не поддержке пищевой отрасли,

– пояснил эксперт.

Политолог Александр Кондратенко заверил, что ничего плохого в финансовой поддержке государством бедных слоев населения нет. Однако в той социально-экономической ситуации, в которой оказалась Украина сегодня, программа так называемых продуктовых карточек может остаться только разговорами, потому что на ее реализацию в бюджете 2022 года выплат не предусмотрено.

Продуктовые карты могут остаться простой идеей / фото Pixabay

Если заявление о таком механизме антикризисных мер прозвучало, то можно предположить, что в офисе Президента уже нашли финансы в помощь украинцам. Тогда зачем так усложнять эту адресную помощь людям, зачем предлагать ее реализацию через систему "Дия", понимая, что именно наиболее уязвимые и незащищенные слои населения не имеют смартфонов?

– заявил Кондратенко.

Он добавил, что скорее всего, эти карточки могут плохо сказаться на стране с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата, что в свою очередь отразится на рейтингах действующей власти. Такие "подачи" общество в большей степени воспринимает в штыки. Что касается реализации идеи, то результат будет виден в ближайшие два – три месяца.

Что раньше говорили о продуктовых карточках:

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина в 2022 году может столкнуться с ростом уровня инфляции вследствие роста цен на продукты на мировом рынке.

вследствие роста цен на продукты на мировом рынке. Он добавил, что исправить ситуацию путем снижения НДС не удастся, потому что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты, даже временное, потянет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов.

Более приемлемым вариантом может быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "еПідтримка".

Объяснили, что это не будут карточки, как в Советском Союзе которые исчезли в 1950-х годах, о которых могут подумать. Речь идет об адресной помощи – как субсидии, которые сейчас вводят для коммунальных платежей.

Продуктовые карты возвращаются: смотрите видео