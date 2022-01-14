Що відомо про можливе нововведення, чи не стане воно повторенням радянської практики та чи реально взагалі реалізувати таку ініціативу в Україні – розбирався 24 канал.

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Що кажуть експерти

Яна Казьміна, експертка з АПК, стратегічна радниця комітету з аграрних питань української Асоціації бізнесу та торгівлі, зазначила, що зараз через зростання цін на продукти харчування на 35 – 40%, Уряд замість державного регулювання цін може ввести фінансову підтримку шляхом введення продуктових карток за аналогом "єПідтримка".

Це можуть бути й додаткові виплати для компенсації зростання цін або ж запровадження food stamps у системі "Дія" – так званих продуктових чеків за досвідом США.

В США така програма почала діяти ще в 90-х роках. Спочатку були талони, які замінили на пластикові картки. Відповідальним за це було Міністерство сільського господарства США через Службу продовольства і харчування, тобто аналог нашої Держпродспоживслужби. На таку допомогу мали право незайняті громадяни, діти до 18 років, які проживають з одним із батьків, та літні громадяни старше 60 років.

На мій погляд, адресна допомога завжди ефективніша, ніж загальне регулювання. Держава має втручатись в роботу ринку лише точково – у вигляді державного нагляду. Таким чином, бізнес і бюджет зазнають менших втрат. Для калькуляції потрібно розуміти, хто саме зможе претендувати на отримання такої допомоги, на які продукти будуть розповсюджуватися food stamps, і тут не виключаю, що буде подібна ситуація, яка була із субсидіями. Яна Казьміна Експертка з АПК, стратегічна радниця комітету з аграрних питань української Асоціації бізнесу та торгівлі

Думки експертів щодо "продуктових карток" різняться / Фото Pixabay

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зауважив, що за 2021 рік багато продуктів харчування досить суттєво подорожчали. Зокрема, олія, яйця, цукор, хліб, молочні продукти, крупи тощо. Через енергетичну кризу та зростання вартості цін на газ та електроенергію, очікується, що у2022 році харчі теж можуть суттєво подорожчати.

Влада шукає варіанти, як забезпечити принаймні найбідніші верстви населення продуктами. На жаль, спроба державного регулювання цін не дала очікуваних результатів.

Зараз розглядається варіант запровадження продуктових карток для найбільш соціально незахищених верств населення. Як приклад, розглядається американська система SNAP. В США ті люди, які мають доходи менш як 1307 доларів на місяць, отримують від держави пластикові картки, на які щомісяця держава зараховує близько 125 доларів,

– розповів Хмелевський.

Він уточнив, що ці кошти можна витратити лише в спеціальних магазинах на купівлю продуктів харчування. Зараз таку допомогу від держави отримують понад 45 мільйонів американців.

За словами фахівця, це допомагає людям з низькими доходами та тим, хто втратив роботу. Запровадження подібної допомоги в Україні полегшило б долю соціально незахищених верств населення. Однак програма має й певні недоліки.

Запровадження "карток" на продукти може мати й негативні наслідки / Фото Pixabay

В Україні вже діє програма субсидій на послуги ЖКГ. Проте оформлення потребує чимало зусиль. Є багато випадків, коли люди, які потребують підтримки від держави, субсидій не отримують. Натомість чимало людей з достатньо високими доходами їх отримують. Очевидно, подібне буде відбуватися й з продуктовими картками.

Другий момент – це те, що магазини, які обслуговуватимуть такі картки, будуть прагнути продати товар низької якості, а то й зіпсований. Наступний момент – така програма потребуватиме чимало коштів. Оскільки наш бюджет постійно дефіцитний, грошей на все не вистачає, то з часом влада буде скорочувати розмір допомоги, так само як це зараз відбувається з субсидіями,

– пояснив експерт.

За його словами, може виявитися, що розмір допомоги не компенсує зростання цін.

Як працюватиме ця програма та які є ризики

Олександра Коломієць, старша економістка ЦЕС, зазначила, що продуктові картки – це справді один з варіантів підтримки малозабезпечених сімей, який дійсно може бути впроваджений в Україні. Попри те, що потенційні витрати на адміністрування цієї системи високі, така форма допомоги має переваги у порівнянні з грошовою допомогою.

Експертка вважає, що для того, щоб система працювала успішно потрібно:

знизити адміністративні витрати на роботу цієї системи;

передбачити запобіжники шахрайству.

Для зниження витрат можна прив'язати цей вид допомоги до інших соціальних допомог, які передбачають перевірку на нужденність. Щодо шахрайства, то конкретні кроки потрібно продумувати відповідно до конкретного механізму, через який буде реалізовано цю ідею. Якщо спеціалізована карта буде прив'язана до Дії, то органи соціального захисту можуть контролювати цільовий характер витрат,

– додала Коломієць.

Допомога передбачена для окремих категорій населення / Фото Pixabay

Роман Бабіцький, голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України, засновник Babitskyi Investment Management, наголосив, що далеко не всі українці готові до такого різкого стрибка цін. Мова йде про особливо вразливі групи населення: пенсіонерів та сім'ї за межею бідності. У планах Офісу Президента допомогти в першу чергу їм.

Скоріш за все, влада візьме за приклад систему, яка працює в США. Вона діє там від 30-х років минулого століття. На відміну від радянських талонів, за якими видавали обмежену кількість визначених продуктів, тут видають зазначену суму грошей. Роман Бабіцький Голова ради з питань іноземних інвестицій та економічного розвитку України, засновник Babitskyi Investment Management

Однак він також вважає, що є й ризики. Так, зараз наша держава не здатна забезпечити достатній рівень такої допомоги. Навіть якщо це буде умовна 1 тисяча гривень, ця сума не буде становити навіть половини прожиткового мінімуму – 2189 гривень. Відповідно, тяжко говорити про реальну допомогу у таких умовах.

"єПідтримка" була позитивним рішенням, оскільки гроші йшли не стільки людям, скільки галузям, які цих грошей найбільше потребували – кіно, книги, мистецтво. У випадку карток так не вийде, адже товари харчування ми купуємо постійно, то є базова потреба людини. Відповідно, це призведе до інфляції, а не підтримки харчової галузі,

– пояснив експерт.

Політолог Олександр Кондратенко запевнив, що нічого поганого у фінансовій підтримці державою бідних верств населення немає. Однак у тій соціально-економічній ситуації, в якій опинилася Україна сьогодні, програма так званих продуктових карток може залишитись лише розмовами, бо на її реалізацію у бюджеті 2022 року виплат не передбачено.

Продуктові картки можуть залишитися простою ідеєю / Фото Pixabay

Якщо заява про такий механізм антикризових заходів прозвучала, то можна припустити, що в Офісі Президента вже знайшли фінанси на допомогу українцям. Тоді навіщо так ускладнювати цю адресну допомогу людям, навіщо пропонувати її реалізацію через систему "Дія", розуміючи, що саме найбільш вразливі та незахищені верстви населення не мають смартфонів?

– заявив Кондратенко.

Він додав, що швидше за все, ці картки можуть погано позначитися на країні з погляду формування громадської думки та ділового клімату, що своєю чергою відіб'ється на рейтингах чинної влади. Такі "подачі" суспільство більшою мірою сприймає в багнети. Що стосується реалізації ідеї, то результат буде видно в найближчих два – три місяці.

Що раніше говорили про продуктові картки:

Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що Україна у 2022 році може зіткнутись зі збільшенням рівня інфляції внаслідок зростання цін на продукти на світовому ринку.

внаслідок зростання цін на продукти на світовому ринку. Він додав, що виправити ситуацію шляхом зниження ПДВ не вдасться, бо в українських умовах зниження чи скасування ПДВ на харчі, навіть тимчасове, потягне додаткові витрати з державного бюджету на адміністрування податків та зашкодить конкуренції між виробниками та реалізаторами харчів.

Більш прийнятним варіантом може бути цільова фінансова підтримка – за аналогією із програмою "єПідтримка".

Пояснили, що це не будуть картки, як у Радянському Союзі й зникли у 1950-х роках, про які можуть подумати. Мовиться про адресну допомогу – як субсидії, які зараз запроваджують для комунальних платежів.

Продуктові картки повертаються: дивіться відео