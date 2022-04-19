Помощь США и бактериологический терроризм: дайджест фейков российской пропаганды

Российские пропагандисты не устают распространять ложь и манипуляцию. Враг не отказывается от откровенной лжи и вырывания цитат из контекста.

Центр противодействия дезинформации собрал главные фейки россиян, которые они пытались продвигать на 54-й день войны. Уже обычно главными инструментами оккупантов стали ложь и манипуляции.

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Дайджест фейков

Россияне распространяют фейк о том, что Украина в 2020 году совершила бактериологический терроризм против детей на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". Оккупанты никак не могут предположить, что их выдумки о биолабораториях в Украине, которые производят оружие массового поражения, воспринимаются исключительно как фантазии сумасшедших.

Также они вырвали из контекста слова экс-президента Чехии Вацлава Клауса о любви к Украине как ширме для "ненависти к России". Мелочная манипуляция с помощью вырезания слов из общего текста также не сработала.

Не обошлось без зависти в США. В частности, россияне сообщили, что наши друзья передали Украине уже треть запасов ракет для Javelin, а Германия и Канада исчерпали свои ресурсы для помощи. Плохие новости для оккупантов: партнерам Украины еще есть чем нам помочь, поэтому россиянам стоит запастись энергией для копипаста эпитафий для своих солдат.

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