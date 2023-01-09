Как отметили в администрации президента США Джо Байдена, Украина в 2023 году будет получать помощь, в том числе и военную. Если говорить о ее объемах, то не запланированы никакие сокращения средств, которые заложены в бюджете в поддержку противостояния России.

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США имеют ресурсы для поддержки Украины

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он также напомнил, что объединенный законопроект предусматривал 37 миллиардов долларов для Украины. Впрочем, совместные усилия Конгресса сделали возможным его увеличение – до 45 миллиардов.

Это средства, которые были ассигнованы. Это денежные средства, которые мы начинаем выделять. И я не предполагаю, чтобы эти деньги у нас забрали,

– подчеркнул Салливан.

Этими словами он отреагировал на вопрос о возможном ограничении направления средств. Это могут сделать республиканцы в Конгрессе. Но в этом случае есть хорошие новости: переживать не стоит.

Салливан добавил, что у администрации США "точно есть ресурсы для поддержки Украины на протяжении всего или почти всего 2023 года". Речь идет как о предоставлении помощи, связанной с обеспечением безопасности, необходимой нашему государству. Так и об экономической и гуманитарной помощи. Не обошел он вниманием и сферу энергетики, которая испытала колоссальные разрушения с начала осени 2022 года.

Напомним, что в новом году США выделила рекордный пакет военной помощи на 3,75 миллиарда долларов.

Украина может получить танки Leopard

Их нашему государству могут передать и Польша, и Финляндия. В то же время у каждого из государств есть свои условия, при которых они готовы это сделать.

К примеру, глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хаккянен отметил, что Украина может получить Leopard 2. Но для этого нужно будет, чтобы это сделали и другие государства Европы.

Если Европа начнет давать танки Украине шире дюйма, Финляндия должна быть привлечена. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что наша собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с Россией.

– подчеркнул он.

Если же говорить о Польше, то в стране ожидают поставки танков, заказанных в США и Южной Корее. Чем быстрее их привезут к нашему соседу, тем быстрее будут Leopard работать над уничтожением врага на фронте.