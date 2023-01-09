Як зазначили в адміністрації президента США Джо Байдена, Україна у 2023 році отримуватиме допомогу, зокрема й військову. Якщо говорити про її обсяги, то не заплановано жодних скорочень коштів, які закладено у бюджеті на підтримку протистояння Росії.

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США мають ресурси для підтримки України

На цьому наголосив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Він також нагадав, що об'єднаний законопроєкт передбачав 37 мільярдів доларів для України. Втім, спільні зусилля Конгресу зробили можливим його збільшення – до 45 мільярдів.

Це кошти, які були асигновані. Це кошти, які ми починаємо виділяти. І я не передбачаю, щоб ці гроші у нас забрали,

– наголосив Салліван.

Цими словами він відреагував на питання щодо можливого обмеження спрямування коштів. Це можуть зробити республіканці у Конгресі. Але у цьому випадку маємо хороші новини: перейматися не варто.

Салліван додав, що в адміністрації США "точно є ресурси для підтримки України упродовж усього або майже усього 2023 року". Мовиться як про надання допомоги, пов'язаної з гарантуванням безпеки, яка потрібна нашій державі. Так і про економічну та гуманітарну допомогу. Не оминув він увагою і сферу енергетики, яка зазнала колосальних руйнувань від початку осені 2022 року.

Нагадаємо, що у новому році США виділила рекордний пакет військової допомоги на 3,75 мільярда доларів.

Україна може отримати танки Leopard

Їх нашій державі можуть передати і Польща, і Фінляндія. Водночас у кожній з держав є свої умови, за яких вони готові це зробити.

До прикладу, глава Комітету з питань оборони Фінляндії Антті Хаккянен зазначив, що Україна може отримати Leopard 2. Але для цього потрібно буде, щоб це зробили й інші держави Європи.

Якщо Європа почне давати танки Україні ширше на дюйм, Фінляндія повинна бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з Росією,

– наголосив він.

Якщо ж говорити про Польщу, то в країні очікують на постачання танків, замовлених у США та Південній Кореї. Чим швидше їх привезуть до нашого сусіда, тим швидше Leopard працюватимуть над знищенням ворога на фронті.