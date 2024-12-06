Помощь UGB для UNBROKEN достигнет 40 миллионов гривен до конца 2024 года

UGB (обновленный "Укргазбанк") продолжает системно поддерживать Национальный реабилитационный центр UNBROKEN, где лечат и реабилитируют военнослужащих, ветеранов и украинцев, которые пострадали в результате войны.

Сотрудничество партнеров началось в марте этого года, когда был подписан соответствующий меморандум. С тех пор помощь UNBROKEN является главным благотворительным проектом банка в 2024 году.

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"Помогать UNBROKEN – это поддерживать наших военных, ветеранов, пострадавших от войны украинцев и способствовать их возвращению к активной жизни. Именно поэтому UGB системно сотрудничает с центром, чтобы каждый, кто нуждается в восстановлении, имел возможность получить помощь", – отметил Родион Морозов, и.о. председателя правления Укргазбанка, посещая UNBROKEN.

UGB продолжает системно помогать UNBROKEN / Фото UGB

Банк уже предоставил более 27 миллионов гривен благотворительной помощи для UNBROKEN. Из них 23,6 миллиона гривен было направлено на закупку экологических и сейсмостойких CLT-панелей для комплексной реконструкции центра. Благодаря благотворительной деятельности банка и других благотворителей UNBROKEN достроил два этажа корпуса. Оптимизация пространства после завершения реконструкции даст возможность увеличить количество стационарных коек с 65 до 139. По данным UNBROKEN центр сможет принимать 3000-3500 пациентов в год, то есть вдвое больше чем до реконструкции.

Также банк предоставил более 3,5 миллиона гривен благотворительной помощи на закупку оборудования для двух кабинетов восстановления слуха. Экспертную поддержку оказала общественная организация "Відчуй". Ухудшение и потеря слуха из-за взрывов и контузии являются одними из самых распространенных травм у военнослужащих и пострадавших в результате войны. Такие травмы часто воспринимают как второстепенные, в то время, как эффективность лечения зависит от своевременной диагностики и реабилитации.

Благодаря благотворительным средствам UGB и других партнеров UNBROKEN достроил два этажа корпуса / Фото UGB

Один кабинет предназначен для обследования и восстановления взрослых пациентов, а в другом помогают детям. Чтобы оказать качественную помощь пациентам и поддержать их на каждом этапе, вместе с отоларингологами UNBROKEN в центре работают сурдопедагоги ОО "Відчуй", которые проводят комплексную диагностику слуха, групповые и индивидуальные занятия по адаптации и поддержке, а также оказывают психологическую помощь.

За 6 месяцев работы первичное обследование слуха прошли 170 пациентов, из них 14 детей. 89 пациентов посетили коррекционные консультации в кабинете восстановления слуха.

"Каждый заслуживает возможность услышать жизнь во всей ее полноте, и кабинеты восстановления слуха в центре UNBROKEN помогут реализовать это право. Мы уже видим, как наши усилия приносят реальные результаты. Например, один из защитников, который потерял слух во время боевых действий, после слухопротезирования и реабилитации, которую предоставили специалисты ОО "Відчуй", не только вернулся к активной жизни, но и почувствовал вдохновение учиться новой специальности и найти новое призвание. Это показывает, что наши усилия могут помочь людям не только восстановить слух, но и найти новый смысл в жизни", – сказала Дарья Герасимчук, исполнительный директор ОО "Відчуй".

До конца этого года банк планирует еще предоставить благотворительную помощь центру на закупку медицинского оборудования. В целом за 2024 год она составит около 40 миллионов гривен.

"Мы очень благодарны Укргазбанку за поддержку наших несокрушимых пациентов и медработников. Благодаря их помощи мы сможем уже через несколько месяцев открыть дополнительные два этажа для лечения людей, которые пострадали от войны. Сейчас очередь в Центр – 37 пациентов на одно койко-место. Благодаря помощи партнеров мы сможем одновременно помогать большему количеству людей", – отметил Олег Билянский, руководитель Национального реабилитационного центра UNBROKEN.

Национальный реабилитационный центр UNBROKEN – это уникальное место, где взрослые и дети, которые пострадали от российской агрессии, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование. Пострадавшим не только устанавливают протезы, здесь их изготавливают. Кроме того, в центре занимаются физической, психологической и психосоциальной реабилитацией пострадавших военных и гражданских. Цель центра – чтобы люди с военными травмами не должны были ехать на лечение за границу, а спасать, протезировать, реабилитировать их можно было в Украине.

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